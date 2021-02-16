Скандалы: Потанин богатеет, природа гибнет

16.02.2021, 15:48, Разное

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Состояние главы «Норникеля» выросло до $30 млрд впервые в истории российского списка Forbes

Состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина F 1 достигло отметки $30 млрд, об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time. Это абсолютный рекорд для российского списка Forbes. Причина — в росте котировок акций металлургического гиганта. По состоянию на 19:15 мск 15 февраля они торговались на уровне 26 290 рублей за штуку, в то время как 1 февраля стоимость акции составляла 24 866 рублей, а 30 декабря — 23 682 рубля.

Немногим отстают от Потанина другие металлурги: состояние совладельца «Северстали» Алексея Мордашова F 4 составляет $28,4 млрд, совладельца НЛМК Владимира Лисина F 2 — $26 млрд.

На рост акций «Норникеля» не смогло повлиять даже недавнее решение суда, обязавшего компанию выплатить 146 млрд рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде из-за разлива топлива в Норильске. Авария произошла в конце мая 2020 года, когда один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля», разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 000 тонн нефтепродуктов.

По словам старшего директора — руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, инвесторы проигнорировали решение суда потому, что деньги на компенсацию всей суммы ущерба зарезервированы в бюджете компании, и даже если решение не будет изменено, оно не должно отразиться на дивидендах.

Рост же акций «Норильского никеля» объясняется тем, что корзина металлов торгуется по-прежнему на максимумах за пять лет: медь $8400 за тонну, никель $18 700 за тонну, палладий $2470 за унцию, а платина поднялась до уровня $1300 за унцию.

«На рынок пришли «шальные» деньги в виде $10 трлн поддержки от центральных банков, и сначала это поддержало рынок акций, а к сентябрю [2020 года] начался рост цен на сырьевые товары», — говорит Худалов. По словам эксперта, постепенно этот тренд доходит до всех металлов, которые инвесторы традиционно «не любят»: ранее поднялись цены на серебро, теперь пришло время платины, на очереди — уран.

Анастасия Ляликова