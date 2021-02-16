Отоларинголог Зайцев: Человека с коронавирусом можно определить по запаху изо рта

16.02.2021, 15:34, Разное

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Врач-отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что человека с коронавирусом можно определить по запаху изо рта. Эту проблему многие привыкли считать гигиенической, но зачастую она свидетельствует о наличии болезней бронхолегочной системы.

Неприятный запах появляется из-за трахеита, бронхита, пневмонии, поскольку имеется большое количество легочной микрофлоры, которая превышает норму. Если он чувствуется при выдохе, то не исключается, что человек болен коронавирусом нового типа. Данная вероятность оценивается как высокая, в особенности, если к этому симптому добавляется кашель и другие симптомы, характерные для COVID-19.

В мире коронавирус уже перенесли 109 миллионов человек, 2,4 миллиона из них не смогли побороть болезнь. Самая напряженная ситуация с распространение инфекции фиксируется в США, Индии и Бразилии.

Следствием COVID-19 могут также стать проблемы со слухом и зрением. Это происходит на фоне повреждения сосудов и нервов во всех органах. Вирус зачастую бьет по самым слабым местам организма.

Источник: www.ridus.ru