 

Отоларинголог Зайцев: Человека с коронавирусом можно определить по запаху изо рта

16.02.2021, 15:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что человека с коронавирусом можно определить по запаху изо рта. Эту проблему многие привыкли считать гигиенической, но зачастую она свидетельствует о наличии болезней бронхолегочной системы.
Неприятный запах появляется из-за трахеита, бронхита, пневмонии, поскольку имеется большое количество легочной микрофлоры, которая превышает норму. Если он чувствуется при выдохе, то не исключается, что человек болен коронавирусом нового типа. Данная вероятность оценивается как высокая, в особенности, если к этому симптому добавляется кашель и другие симптомы, характерные для COVID-19.

В мире коронавирус уже перенесли 109 миллионов человек, 2,4 миллиона из них не смогли побороть болезнь. Самая напряженная ситуация с распространение инфекции фиксируется в США, Индии и Бразилии.

Следствием COVID-19 могут также стать проблемы со слухом и зрением. Это происходит на фоне повреждения сосудов и нервов во всех органах. Вирус зачастую бьет по самым слабым местам организма.

Источник: www.ridus.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / “Сильно испугалась”: Переболевшая COVID-19 Анита Цой поделилась неожиданными откровениями о болезни

14.02 / Мнение: Американский бой с тенью

06.08 / Названа истинная причина ухода Михалковой из “Уральских пельменей”

09.02 / Простая физиология большой груди – Личное мнение

13.10 / Нехватка цинка названа возможной причиной тяжелой формы коронавируса

22.01 / Вблизи Тайваня ученые нашли логово древних гигантских червей

14.09 / Правительство ФРГ: три независимые лаборатории подтвердили отравление Навального «Новичком»

07.08 / Стало известно, что принц Гарри подарил Меган Маркл на 39-летие и как они провели этот день

06.10 / Организация по запрещению химического оружия подтвердила отравление Навального токсичным веществом

04.09 / Мнение: Карта дорожных строек, газификация России и закрытие борделей в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска