Врач-невролог Шахнович рассказал, как предотвратить деменцию

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16.02.2021, 15:34, Разное
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Врач-невролог Виктор Шахнович рассказал, как можно предотвратить наступление деменции. Он призвал не путать данную патологию с болезнью Альцгеймера, поскольку последняя относится к категории генетических недугов.
Деменция развивается на фоне нарушения эластичности сосудистой стенки. Существуют определенные способы по профилактике заболевания. Человеку важно следить за показателями холестерина в крови, знать о своем жировом обмене и коагулограмме, все эти анализы делаются в общедоступных лабораториях. Если присутствуют какие-либо изменения, то необходимо обратиться к врачу-неврологу, чтобы понять, почему происходят такие процессы.

В целом сосуды начинает стареть с 14 лет, несмотря на то, что в этом возрасте организм только развивается. В нынешней ситуации, когда присутствуют негативные экологические факторы, человек периодически переживает стресс, анализы необходимо начать сдавать с 35-40 лет.

Что касается болезни Альцгеймера, то пока врачи всего мира не могут ничего сказать о профилактике патологии. Опасным является не данный синдром, а именно деменция. Внимание также важно обращать на провалы в памяти и нестабильное артериальное давление.

Источник: 360tv.ru



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