Виктория Боня рассказала, сколько платит за услуги ЖКХ в России и Европе

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16.02.2021, 15:34, Разное
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Модель и бизнес-вумен Виктория Боня пояснила о тарифах на услуги ЖКХ в РФ и Европе. Бывшая участница «Дома-2» уже долгое время живет на две страны, у нее есть недвижимость в Москве и Монако.
Коммунальные услуги Виктория Боня оплачивает из своего кармана. В Монако, где она в основном проживет с дочерью, только за один свет приходится отдать минимум 500 евро, аналогичные счета светской львице приходят и летом. Если вовремя не внести оплату, то все отключат.

В РФ коммунальные услуги Боне обходятся гораздо дешевле. За все она платит порядка 12 тысяч рублей, в эту сумму входит свет, отопление, охрана. Бизнес-вумен старается перечислять деньги сразу же, после того, как приходят платежки. Задержать оплату она может только в случае сильной занятости, пишет портал «Глобал.МСК».

Ранее о плате за услуги ЖКХ высказались и другие артисты. Ведущий Максим Галкин заявил, что содержание дома в деревне Грязь ему обходится в крупную сумму денег. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что в месяц за столичную квартиру платит 13-18 тысяч рублей.



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