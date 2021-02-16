Лидерами доверия среди украинцев стали Зеленский, Разумков, Кличко, Тимошенко и Притула – опрос

16.02.2021, 15:28, Новости дня

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Лидерами доверия среди украинских политиков стали президент Украины Владимир Зеленский, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и мэр Киева Владимир Кличко. Об этом свидетельствуют опубликованные 15 февраля данные всеукраинского социологического опроса, проведенного компанией Info Sapiens.

Зеленскому доверяют 34% украинцев, Разумкову – 30%, Кличко – 26%, главе “Батьківщини” Юлии Тимошенко и шоумену, члену партии “Голос” Сергею Притуле – по 24%.

Самый высокий уровень недоверия имеют глава “Радикальной партии”, экс-нардеп Олег Ляшко (78% при доверии в 16%), пятый президент Украины, лидер “Европейской солидарности” и народный депутат Петр Порошенко (75% при доверии в 19%) и нардеп от ОПЗЖ, глава политсовета этой партии Виктор Медведчук (71% при доверии в 16%).

Некоторых лидеров парламентских партий больше половины избирателей не знают. По уровню узнаваемости худшие результаты у председателя партии “Голос” Киры Рудик (ее не знают 73% опрошенных), главы партии “Слуга народа” Александра Корниенко (не знают 55%) и лидера партии “За майбутнє” Игоря Палицы (не знают 48%).

Инфографика: sapiens.com.ua

Если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, относительное большинство украинцев проголосовало бы за Зеленского (28,8% среди определившихся и тех, кто собирается голосовать), на втором месте Порошенко (20,4%), на третьем – Бойко (18,2%).

Инфографика: sapiens.com.ua

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, в парламент прошли бы четыре партии, которые уже представлены в Верховной Раде. “Европейская солидарность” и “Слуга народа” имеют почти одинаковые показатели – за них бы проголосовали 13,1% среди всего населения и 23% от тех, кто определился с партией, ОПЗЖ – 2,4% и 21,8%, соответственно, “Батьківщина” – 7,7% и 13,7%. Шансы преодолеть проходной барьер имеют Радикальная партия (2,7% и 4,7%) и “Сила и честь” (2,6% и 4,6%).

Инфографика: sapiens.com.ua

В ходе исследования было опрошено 1003 респондента старше 18 лет методом личного интервью на дому у респондента. Выборка репрезентативна по взрослому населению Украины по области, размерам населенного пункта, полу и возрасту. Опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%. Опрос проводился 21 января – 5 февраля 2021 года.

Исследовательское агентство Info Sapiens специализируется на проведении исследований общественного мнения, поведенческих намерений и анализе данных из вторичных источников. Компания соблюдает все исследовательские стандарты ESOMAR, сказано на ее сайте.

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