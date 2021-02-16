 

Бизнесмен Роман Авдеев обсудил с астрофизиком тайны нейтронных звезд

16.02.2021, 15:12, Разное
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Загадки нейтронных звезд будоражат умы ученых со всего мира. Приоткрыть завесу тайны в новом эфире “ПостНауки” попробовали бизнесмен и филантроп Роман Авдеев и доктор физико-математических наук Сергей Попов.

Они поговорили о формировании нейтронных звезд, о том, чем они похожи на черные дыры, как появилась плотность и гигантское магнитное поле. Запись эфира доступна на ютуб-канале “ПостНаука”.

Ранее Роман Авдеев провел прямой эфир с доктором физико-математических наук Леонидом Григоренко. Темой выпуска стали атомные ядра.

ПостНаука.ТВ – YouTube-проект издательского дома “ПостНаука”. Несколько раз в неделю на канале проходят беседы с учеными и экспертами, выходят лекции и образовательные мультфильмы.

Роман Авдеев является соучредителем интернет-журнала “ПостНаука”. Предприниматель регулярно проводит прямые эфиры на странице журнала в “Ютуб”. Бизнесмен говорит с экспертами об экономике, здоровье, саморазвитии. Они обсуждают новости науки и актуальные проблемы, а зрители задают интересующие вопросы.

Роман Авдеев возглавляет “Россиум”. Предприниматель владеет Московским кредитным банком (МКБ), девелоперской компанией “Инград” и футбольным клубом “Торпедо Москва”. Он основал фонд “Арифметика добра”, помогающий детям-сиротам. Авдеев – отец 23 детей.



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