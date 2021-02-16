Все в отца: как растут талантливые дети Сергея Жукова из “Руки Вверх!”

16.02.2021, 15:12, Разное

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Первенцу Сергея Жукова, дочери Александре, уже 19 лет. С

наследницей артист встречается нечасто, так как та проживает в США. Этот

ребенок появился в браке Сергея Жукова с Еленой Добындо – дочерью бывшего

вице-президента “АвтоВАЗа”.

Семейная жизнь Елены и Сергея не сложилась. В те годы Жуков

и “Руки Вверх!” были на пике славы. Вокалиста преследовали толпы поклонниц. Добындо

повышенного интереса фанаток к мужу не вынесла. Супруга изводила певца

ревностью, что привело семью к краху.

После развода Елена переехала в Америку. С собой девушка

увезла Александру. На чужбине экс-супруга вокалиста встретила большую любовь,

вышла замуж и живет счастливо.

Солист группы “Руки Вверх!” поддерживает связь с первенцем.

Пару лет назад Александра отдыхала с папой и его новой семьей в Испании. Ранее Сергей

и его старшая дочь вместе выступали на сцене в Чикаго, куда певец приезжал с

гастролями.

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Отметим, что Александра очень похожа на своего знаменитого

отца. Девушка унаследовала от родителя любовь к сцене. В школьном

возрасте наследница певца играла в детском театре, позже год работала в Lookingglass

Theater.

В декабре 2007 года участник группы “Руки Вверх!” женился на

коллеге по цеху Регине Бурд. Избранница на десять лет младше артиста.

Возлюбленная Сергея Жукова была одной из солисток группы “Сливки”.

В ноябре 2008 года Регина подарила Сергею дочь Нику. Как рассказывал

Жуков, у его второй дочери есть все шансы пойти по его стопам. Девочка с малых

лет играет на сцене и поет. Ника серьезно занимается танцами.

В 2010 году Сергей Жуков стал папой в третий раз. У

вокалиста родился сын Энджел. Несмотря на юный возраст, мальчик уже освоил

гитару. В личном микроблоге Сергей хвастался, как его отпрыск исполняет

композицию “Let it be” коллектива The Beatles. Также Энджел играет в спектакле “Вождь краснокожих” в Детском музыкальном театре юного актера.

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Жуков и Бурд создают все условия для творческого развития

наследников. Супруги помогают детям найти дело жизни. Некоторое время назад

Ника и Энджел попробовали себя в кино. Дети знаменитостей снялись в ленте “Артек:

Большое путешествие”. По словам Регины Бурд, ее наследники выкладывались на

площадке на пять с плюсом. Конечно, не все получалось сразу, однако режиссер

остался доволен сотрудничеством с отпрысками Жукова.

В сентябре 2014-го у Сергея Жукова и Регины Бурд появился

второй сын Мирон. Младшего из наследников в семье называют “директор

завода”. Ранее певец рассказывал, что это прозвище закрепилось за Мироном, когда

тот был еще младенцем. Однажды мальчик попал на осмотр к педиатру, который, услышав его имя и отчество, воскликнул: “Ух ты, с таким именем – настоящий

директор завода”. Мирон растет очень смышленым парнем и уже проявляет склонность

к языкам. Мальчик изучает английский.

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