Все в отца: как растут талантливые дети Сергея Жукова из “Руки Вверх!”
16.02.2021, 15:12,
Разное
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Первенцу Сергея Жукова, дочери Александре, уже 19 лет. С
наследницей артист встречается нечасто, так как та проживает в США. Этот
ребенок появился в браке Сергея Жукова с Еленой Добындо – дочерью бывшего
вице-президента “АвтоВАЗа”.
Семейная жизнь Елены и Сергея не сложилась. В те годы Жуков
и “Руки Вверх!” были на пике славы. Вокалиста преследовали толпы поклонниц. Добындо
повышенного интереса фанаток к мужу не вынесла. Супруга изводила певца
ревностью, что привело семью к краху.
После развода Елена переехала в Америку. С собой девушка
увезла Александру. На чужбине экс-супруга вокалиста встретила большую любовь,
вышла замуж и живет счастливо.
Солист группы “Руки Вверх!” поддерживает связь с первенцем.
Пару лет назад Александра отдыхала с папой и его новой семьей в Испании. Ранее Сергей
и его старшая дочь вместе выступали на сцене в Чикаго, куда певец приезжал с
гастролями.
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Отметим, что Александра очень похожа на своего знаменитого
отца. Девушка унаследовала от родителя любовь к сцене. В школьном
возрасте наследница певца играла в детском театре, позже год работала в Lookingglass
Theater.
В декабре 2007 года участник группы “Руки Вверх!” женился на
коллеге по цеху Регине Бурд. Избранница на десять лет младше артиста.
Возлюбленная Сергея Жукова была одной из солисток группы “Сливки”.
В ноябре 2008 года Регина подарила Сергею дочь Нику. Как рассказывал
Жуков, у его второй дочери есть все шансы пойти по его стопам. Девочка с малых
лет играет на сцене и поет. Ника серьезно занимается танцами.
В 2010 году Сергей Жуков стал папой в третий раз. У
вокалиста родился сын Энджел. Несмотря на юный возраст, мальчик уже освоил
гитару. В личном микроблоге Сергей хвастался, как его отпрыск исполняет
композицию “Let it be” коллектива The Beatles. Также Энджел играет в спектакле “Вождь краснокожих” в Детском музыкальном театре юного актера.
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Жуков и Бурд создают все условия для творческого развития
наследников. Супруги помогают детям найти дело жизни. Некоторое время назад
Ника и Энджел попробовали себя в кино. Дети знаменитостей снялись в ленте “Артек:
Большое путешествие”. По словам Регины Бурд, ее наследники выкладывались на
площадке на пять с плюсом. Конечно, не все получалось сразу, однако режиссер
остался доволен сотрудничеством с отпрысками Жукова.
В сентябре 2014-го у Сергея Жукова и Регины Бурд появился
второй сын Мирон. Младшего из наследников в семье называют “директор
завода”. Ранее певец рассказывал, что это прозвище закрепилось за Мироном, когда
тот был еще младенцем. Однажды мальчик попал на осмотр к педиатру, который, услышав его имя и отчество, воскликнул: “Ух ты, с таким именем – настоящий
директор завода”. Мирон растет очень смышленым парнем и уже проявляет склонность
к языкам. Мальчик изучает английский.
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