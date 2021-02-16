Правоохранители проверяют телецентр «Останкино» после звонка о «минировании»

16.02.2021, 14:56, Новости дня

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Правоохранители приступили к проверке здания телецентра «Останкино» на северо-востоке Москвы после анонимного сообщения о «минировании», эвакуация пока не проводится, рассказал представитель экстренных служб столицы.

«Поступила информация с угрозой взрыва в телецентре «Останкино» на улице Академика Королева», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время проводится проверка всех помещений здания без эвакуации.

Волна «минирований» в разных городах РФ длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, «почтовые террористы» перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о «минировании».