В Волгограде загорелся рынок

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16.02.2021, 14:56, Новости дня
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Площадь пожара в торговых павильонах Дзержинского района Волгограда составляет 2 тыс. квадратных метров, порядка 150 человек эвакуированы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что пожарные эвакуировали после возгорания торговых павильонов порядка 150 человек. По данным МЧС, информация о пострадавших пока отсутствует. К тушению пожара привлечены 76 человек и 20 единиц техники, передает РИА «Новости».

В пресс-службе мэрии города сообщили, что оперативный штаб создан из-за пожара на рынке в Волгограде.

«Оперативный штаб организовала администрация Дзержинского района Волгограда в связи с возгоранием на рынке по улице Качинцев павильона промышленных товаров», – сказали в мэрии.

По данным пресс-службы, администрация Дзержинского района вместе с владельцем рынка в ближайшее время определят размер ущерба.

 

Ранее сообщалось, что на газовой заправке в поселке Мосрентген в Новой Москве произошло возгорание в бытовке, огонь перекинулся на резервуар с топливом, в результате чего произошел взрыв с последующим горением. Всего взорвались два резервуара с топливом, в радиусе 500 метров провели эвакуацию. Во время пожара, по данным СМИ, пострадала одна женщина.



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