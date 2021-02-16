В Волгограде загорелся рынок

16.02.2021, 14:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Площадь пожара в торговых павильонах Дзержинского района Волгограда составляет 2 тыс. квадратных метров, порядка 150 человек эвакуированы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что пожарные эвакуировали после возгорания торговых павильонов порядка 150 человек. По данным МЧС, информация о пострадавших пока отсутствует. К тушению пожара привлечены 76 человек и 20 единиц техники, передает РИА «Новости».

В пресс-службе мэрии города сообщили, что оперативный штаб создан из-за пожара на рынке в Волгограде.

«Оперативный штаб организовала администрация Дзержинского района Волгограда в связи с возгоранием на рынке по улице Качинцев павильона промышленных товаров», – сказали в мэрии.

По данным пресс-службы, администрация Дзержинского района вместе с владельцем рынка в ближайшее время определят размер ущерба.

Ранее сообщалось, что на газовой заправке в поселке Мосрентген в Новой Москве произошло возгорание в бытовке, огонь перекинулся на резервуар с топливом, в результате чего произошел взрыв с последующим горением. Всего взорвались два резервуара с топливом, в радиусе 500 метров провели эвакуацию. Во время пожара, по данным СМИ, пострадала одна женщина.