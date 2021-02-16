Скандалы: «Тюменская матрёшка» трещит по политическим швам

16.02.2021, 14:54, Разное

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Элиты входящих в неё субъектов РФ вспомнили о взаимных обидах, губернаторы прощаются с опытными замами по внутренней политике, а их оппоненты захватывают избирательные округа

Одна из наиболее сложных предвыборных кампаний в 2021 году пройдёт в Тюменской области. Элиты входящих в неё субъектов РФ вспомнили о взаимных обидах, губернаторы прощаются с опытными замами по внутренней политике, их оппоненты захватывают округа. Эксперты удивлены проектом списка «Единой России» и предупреждают об опасности избирательного хаоса.

Тюменская область – один из двух сложносоставных субъектов РФ. Являясь де-юре единым образованием, она состоит из трёх самостоятельных территорий: Ямала (ЯНАО), Югры (ХМАО) и юга – собственно Тюменской области. В каждом субъекте есть губернатор, ЯНАО и ХМАО имеют самостоятельные парламенты, а в думу Тюменской области избираются депутаты от всех трёх регионов.

Столь запутанная административно-политическая структура и различный экономический уклад всегда провоцировали многочисленные внутренние разногласия. В ходе выборов 2021 года многие конфликты обострятся, для купирования угроз власти придётся пойти на неординарные шаги и решения.

Список «Единой России» – возвращение трёх титанов

Главная интрига развернулась вокруг составления списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России». Представители правящей партии намерены включить в единую территориальную группу не только субъекты «матрёшки», но и Курганскую область.

По данным источников «Октагона», переговоры о персональном составе списка близки к завершению. Большинство кураторов кампании на местах считают, что возглавить его должен полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Следующие строки они предлагают отдать заместителю секретаря генсовета «Единой России» Дмитрию Кобылкину, действующему депутату Госдумы Анатолию Карпову, бывшему сенатору от Курганской области Сергею Лисовскому и депутату Госдумы Эрнесту Валееву.

Логика сторонников этой редакции списка проста. Якушев и Кобылкин – бывшие губернаторы Тюменской области и Ямала, с ними жители связывают экономический подъём и рост социальной обеспеченности территорий. Но у федеральных единороссов и кремлёвских кураторов есть опасения, заставляющие откладывать окончательное согласование предложенного варианта.

Знакомый с ходом переговоров собеседник «Октагона» пояснил, что предложение о выдвижении Владимира Якушева не соответствует российским политическим традициям. Вплоть до сегодняшнего дня считалось, что полпреды должны быть независимыми арбитрами предвыборных кампаний, равноудалёнными от всех политических сил. Включение Якушева в список может создать прецедент с непредсказуемыми последствиями.

Скептики также напоминают о многолетнем конфликте между Владимиром Якушевым и губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Одним из его последних проявлений источники «Октагона» считают игнорирование полпреда югорскими СМИ. Наиболее ярким примером стал приезд Якушева в декабре 2020 года в Ханты-Мансийск на торжества, приуроченные к 90-летию автономного округа. Текст официального поздравления полпреда не опубликовало ни одно из контролируемых главой региона изданий.

Партия может столкнуться с трудностями в ходе предвыборной кампании и в случае утверждения Сергея Лисовского на четвёртом месте списка. Его уход с поста курганского сенатора сопровождался громким внутриэлитным конфликтом в Курганской области. Участники спора могут объявить «итальянскую забастовку» в знак протеста против возвращения бывшего оппонента в большую политику.

Вероятно, последние федеральные вводные заставят кардинально перекроить проект списка. В Москве обсуждается вариант включения в первые строки большинства территориальных групп действующих губернаторов. Но будет ли принято соответствующее решение, источники «Октагона» сказать затрудняются.

Самый горячий одномандатный округ

На выборах одномандатников наиболее непредсказуемая борьба развернётся в Нижневартовском округе № 223. Представляющий его в Госдуме депутат Александр Сидоров уведомил руководство ХМАО и «Единой России» о нежелании продлевать свои полномочия. Главным претендентом на освобождающийся мандат стал президент корпорации «Славтэк» Александр Петерман, ранее неоднократно участвовавший в выборах во все уровни власти. По предварительным данным, он ведёт переговоры о выдвижении от КПРФ.

Петерман считается одним из наиболее влиятельных политических оппонентов югорского губернатора Натальи Комаровой. Он занял на выборах в 2016 году второе место, уступив победу Сидорову. Поэтому активность бизнесмена вынудила команду главы округа пойти на ответные действия – начать подготовку к выдвижению Вадима Шувалова, бывшего мэра Сургута. Он подал в отставку с поста главы в декабре 2020 года, спровоцировав управленческий кризис в муниципалитете.

Минус два спикера, минус два вице-губернатора

Помимо федеральных выборов в 2021 году, в «матрёшке» пройдут выборы в думу ХМАО и Тюменскую областную думу. У кампании есть особая специфика: если первый парламент состоит только из представителей Югры, то второй включает в себя в установленной законом пропорции депутатов от Ямала, ХМАО и юга Тюменской области.

По данным источников «Октагона», смена депутатских корпусов завершится заменой действующих спикеров.

Она чревата обострением и без того непростых отношений между частями сложносоставного субъекта РФ, а также усугублением внутриполитической обстановки в самих регионах.

В том числе не будет переизбираться на пост председателя руководитель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. По инсайдерской информации, его место предлагают занять тюменскому вице-губернатору по внутренней политике Сергею Сарычеву. Последний, в свою очередь, уступит занимаемую сегодня должность директору департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области Павлу Белявскому.

Собеседник «Октагона» напомнил, что, согласно установленной ещё в 90-х годах прошлого века политической традиции, облдуму должен возглавлять представитель Ямала, которым и является сегодняшний спикер Корепанов. Для поддержания традиции Сарычеву необходимо избраться по одному из ямальских одномандатных округов, что практически нереально – в ЯНАО известность тюменского вице-губернатора стремится к нулю.

– Игнорирование этой практики не только нарушит хрупкий политический баланс в «матрёшке», но и поставит под удар взаимоотношения между губернаторами и сырьевиками, – предупреждает источник «Октагона».

Скрытые угрозы несёт в себе и сам уход Сарычева с поста вице-губернатора. По информации знакомых с работой тюменской власти источников, он замыкал на себе решение многих болезненных для Тюменской области проблем. Главные из них – диалог с мусульманскими диаспорами и предотвращение развития ваххабитской идеологии на территории региона. Будучи непосвящённым в эти вопросы, Белявский может столкнуться с проблемами на новом посту.

Кроме того, практически решён вопрос о выдвижении в Тюменскую областную думу вице-губернатора по внутренней политике ЯНАО Ирины Соколовой. Являясь непубличной персоной, она держала под контролем даже самые незначительные конфликты в муниципалитетах. Её место займёт директор департамента внутренней политики Ямала Сергей Климентьев.

Силовики поставили мат югорской власти

Серьёзной проблемой для властей Югры в ходе предстоящей кампании станет продолжающееся расследование уголовного дела по статье «Мошенничество». В рамках него силовики изучают информацию о выводе руководителями ряда окружных спортивных организаций из регионального бюджета порядка 1,2 млрд рублей.

Летом 2020 года силовики, помимо прочего, проводили выемки в Федерации шахмат Югры, президентом которой является сын первого губернатора ХМАО Василий Филипенко. Он был ключевой фигурой во всех проходивших в последние годы в Югре предвыборных кампаниях, обеспечивая высокий результат «Единой России». Утечка в СМИ любых материалов дела поставит под удар как имидж власти, так и результаты голосования.

Угроза хаоса

Уральский политтехнолог, руководитель группы политического консультирования «Пирогов и партнёры» Александр Пирогов пояснил, что обсуждаемая единороссами схема кампании несёт риски как для партии, так и для региональной власти. Главной ошибкой, по его мнению, может стать объединение в одной территориальной группе разнородных субъектов РФ.

По утверждению Пирогова, схема приведёт к появлению нескольких центров принятия решений. Тот факт, что в рабочий вариант списка не вошёл ни один представитель ХМАО, не будет содействовать мобилизации разрозненных югорских элит и избирателей на участие в выборах и грозит потерей нескольких процентов голосов для «Единой России».

– Это грозит хаосом, в то время как транслируемый в регионы из Москвы KPI о получении «Единой Россией» 50 и более процентов голосов требует обратного – объединения и централизации усилий, – уверен Пирогов.

Константин Джултаев