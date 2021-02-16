Скандалы: Марийский Лоренцо Медичи и взятка в 230 млн.

16.02.2021, 14:54, Разное

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За что судят экс-губернатора Леонида Маркелова

Суд в Нижнем Новгороде начал оглашать приговор экс-губернатору Марий Эл Леониду Маркелову. Он уже признан виновным в получении взятки и других эпизодах, поэтому может получить суровый срок. Ранее прокурор запросил для Маркелова 17 лет лишения свободы. Остальных фигурантов дела — бизнесвумен Наталию Кожанову и экс-министра сельского хозяйства Ираиду Долгушеву — прокурор попросил приговорить к десяти и четырём с половиной годам лишения свободы. Лайф вспоминает эпизоды, за которые экс-губернатор и его партнёры оказались на скамье подсудимых.

Дело о взятке центральный аппарат СКР возбудил 12 апреля 2017 года, а уже на следующий день бывший губернатор Марий Эл Маркелов был арестован. После обысков в квартирах экс-главы региона в его деле добавилась статья о хранении боеприпасов. Маркелов возглавлял регион 16 лет, но незадолго до ареста ушёл в отставку по собственному желанию и покинул ряды партии «Единая Россия».

Пока длилось следствие, всё имущество и активы экс-губернатора на общую сумму 2,8 миллиарда рублей, происхождение которых он так и не смог объяснить, Генпрокуратура обратила в доход государства. Это деньги и акции его мачехи Татьяны Маркеловой; земельные участки и офисы в Марий Эл, на Кубани и в Москве; недвижимость, в том числе спорткомплекс, а также личные коллекции дорогих часов, антикварных монет и посуды. По версии прокуроров, мачеха Маркелова является подставным лицом, на которое экс-губернатор оформил свои основные активы.

Вины не признал

Сегодня Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода начал зачитывать Маркелову приговор. На это могут уйти дни — его дело насчитывает 232 тома. Дело оказалось в Нижнем Новгороде, потому что в родном регионе у Маркелова слишком большие связи, которые могли бы оказать влияние на суд. Судья уже пояснила, что читать приговор будет неделю.

Следствие доказало, что как минимум пять миллиардов рублей в виде господдержки для Акашевской птицефабрики были выделены незаконно. За это экс-губернатор получил от её владельца Николая Криваша откат в 235,2 миллиона рублей. После возбуждения дела Криваш успел улететь в Израиль, где находится до сих пор: предприниматель объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки.

Суд уже признал Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также в незаконном хранении боеприпасов и двух эпизодах злоупотребления полномочиями. Это говорит о том, что он может получить максимальный срок — до 15 лет лишения свободы, а также стократный относительно размера взятки штраф.

Взятка Маркелову была предоставлена в виде гражданско-правовой сделки: в 2015 году деловой партнёр Криваша Наталья Савченко расплатилась векселями с мачехой губернатора Татьяной Маркеловой за принадлежащие ей акции ОАО «Тепличное». Сделка была зарегистрирована в реестре, и за неё был уплачен налог. Интересно, что ОАО «Тепличное», акции которого купил Криваш, согласно базе СПАРК, находится в стадии ликвидации с июня 2017 года. А процедура наблюдения со стороны арбитражных управляющих была введена ещё до ареста Маркелова — в феврале 2017 года.

После получения векселей гендиректор ООО «Телекомпания 12 регион» (один из основных активов Маркеловой) Наталья Кожанова обналичила их в Сбербанке. Ей вменили статью 291.1 УК (посредничество во взяточничестве). Эти деньги, как установило следствие, достались Маркелову.

В деле также фигурирует бывший министр сельского хозяйства республики Ираида Долгушева. На бланках марийского Минсельхоза для Николая Криваша готовились официальные справки о суммах госсубсидий, полагающихся Акашевской птицефабрике. Затем справки с недостоверными данными представлялись в Россельхозбанк для получения льготных инвестиционных кредитов.

Ни Маркелов, ни Кожанова, ни Долгушева своей вины не признали, настаивая, что векселя Татьяна Маркелова получила в результате гражданско-правовой сделки, а 235 миллионов рублей якобы были потрачены на нужды ООО «Телекомпания 12 регион», что следует из бухгалтерской отчётности фирмы.

Лёнька Голубой Экран

Леонид Маркелов считался одним из самых эксцентричных губернаторов России. Например, он превратил Йошкар Олу в кусочек Европы. Глава региона даже открыл в столице Марий Эл памятник Лоренцо Медичи. Маркелов вообще известен любовью к своим инициалам — ЛМ. Например, лучшая гостиница города называлась в честь другого итальянского герцога — Людовико Моро. На площади Оболенского-Ноготкова города Йошкар-Ола установлен памятник святителю Леониду. Вся эта лубочная роскошь резко контрастировала с реальным низким уровнем жизни в республике. Горожане шутили, что Маркелов может открыть памятник врачу за 30 миллионов для того, чтобы стимулировать молодёжь идти работать в больницы на 12 тысяч рублей зарплаты.

Любовь к эпохе Возрождения соседствовала в душе экс-губернатора с диктаторскими замашками. И прежде всего на посту президента Марий Эл Маркелов разобрался с оппозиционными СМИ. Иметь свою позицию становилось в республике опасным — только в 2001 году в регионе произошло три убийства журналистов.

Во время очередных перевыборов местные телеканалы крутили рекламу одного кандидата — самого Маркелова, за что тот получил среди местных прозвище Лёнька Голубой Экран. Ситуация с медиа республики осложнилась настолько, что вредила имиджу страны. И в 2005 году Европейский парламент даже выпустил резолюцию «О нарушениях прав человека в Республике Марий Эл».

Станислав Сенькин