 

Минпросвещения предложило оплачивать аборты несовершеннолетним ученицам из бюджетов школ

16.02.2021, 15:15, Разное
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Министр просвещения Сергей Кравцов предложил включить в смету ежегодных расходов общеобразовательных учреждений медицинские услуги по прерыванию беременности для учениц.

– Девочки, значит, гуляют непонятно где, учителя за ними не следят, а потом выходит, что школьницы из-за беременности не могут закончить даже восьмой класс. Так пусть школы за это и расплачиваются. Я предлагаю ввести закон, обязывающий учебные учреждения покрывать расходы школьниц на аборты. Директора подсуетятся, тут зарплату учителям урежут, может быть уволят охранника или вместо новых компьютеров возьмут б/у на рынке. Зато у нас вырастет количество граждан, имеющих образование как минимум девять классов, – заявил министр.

Его инициативу поддержал министр здравоохранения Михаил Мурашко и добавил, что ведомство готово организовать дополнительные курсы для обучения школьных медсестёр правильному прерыванию беременности. На реализацию программы Минздрав запросит у Минфина 10 млрд рублей. Специалисты с соответствующими навыками будут работать в школах уже с 1 сентября 2021 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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