“Любите себя”: Крисси Тейген честно показала шрамы от операций после потери ребенка

16.02.2021, 14:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

35-летняя модель Крисси Тейген всегда предельно откровенна со своей аудиторией и показывает ей даже то, что многие предпочитают скрывать. Так, когда 1 октября 2020 года они с Джоном Леджендом потеряли ребенка, девушка не ушла на время из социальных сетей, а почти сразу выложила несколько тяжелых кадров из операционной палаты. Многие осудили ее за это, но другие поддержали.

Прошло уже больше полугода, а модель до сих проходит курс реабилитации и уже перенесла несколько операций, в том числе по лечению эндометриоза после выкидыша. И 14 февраля она опубликовала в сторис селфи, на котором видны ее шрамы на груди и швы внизу живота, и сопроводила его подписью:

С Днем святого Валентина. Любите себя!! Черт, я прошла через это.

По словам Крисси, восстановление дается ей нелегко, и боль от эндометриоза все еще беспокоит ее:

Обычно я хорошо себя чувствую после операции. Но не сейчас — весь мой живот будто онемел. Врачи говорят, это продлится несколько дней. Любое покашливание болезненно. Но все равно я чувствую себя легче, чем от схваток и болей от эндометриоза.

А вертикальные шрамы на груди, которые можно рассмотреть на снимке, — последствия хирургического вмешательства по удалению грудных имплантов, которое модель провела в прошлом году.

Напомним, третья беременность Крисси Тейген, о которой та узнала случайно, проходила нелегко, о чем она честно рассказывала своим подписчикам в Instagram: из-за низкой плацентации у нее были кровотечения, и врачи строго рекомендовали ей постельный режим. Крисси ответственно выполняла все предписания специалистов, но во время беременности ее госпитализировали с сильным кровотечением. Позже она рассказала о своем состоянии и о том, что ей была проведена процедура переливания крови:

Привет из больницы. Мне собираются во второй раз сделать переливание крови, но это звучит гора-а-аздо более драматично, чем есть на самом деле. Это просто капельница, но вместо лекарства в ней кровь какого-то человека. Ребенок и я в полном порядке, только немного скучаем по такому времяпрепровождению как прогулка… готовка… игры с другими домашними.

Джон Ледженд и Крисси Тейген познакомились в 2007 году на съемках клипа музыканта Stereo. В 2011-м Джон сделал Крисси предложение, а в 2013-м они сыграли свадьбу на озере Комо в Италии. Путь к тому, чтобы стать родителями, был для пары непростым: по словам Крисси, они с Джоном предпринимали попытки зачать ребенка еще до того, как поженились. Она призналась, что они с Джоном долгое время обследовались у врачей и даже думали усыновить малыша, но с помощью экстракорпорального оплодотворения паре удалось зачать ребенка – дочь Луну в 2016 году. Второй ребенок пары, сын Майлз, появился на свет в 2018 году также благодаря этой процедуре.