Без журналов и на сквозняке – в Бельгии снова заработали парикмахерские

16.02.2021, 14:42, Новости дня

Бельгийцы возвращаются в парикмахерские — власти разрешили открыть салоны красоты при соблюдении жёстких мер: своей очереди придётся ждать на улице, во время стрижки обойтись без привычных журналов и кофе, а двери и окна должны быть открыты постоянно. При минусовой температуре это не так просто, но очередь к парикмахерам уже расписана на неделю вперёд, передаёт BFM TV.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Встречаем Жюльена Мьелькарека с его рубрикой «Самородок».

(Играет песня Love is in the air Джона Пола Янга.)

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК, ведущий рубрики «Самородок»: Привет всем!

ВЕДУЩИЕ: О! Ого!

ВЕДУЩАЯ В СТУДИИ: Какая песня!

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Я знаю! На самом деле я её выбрал, потому что, знаете, она была в рекламе шампуня.

ВЕДУЩАЯ В СТУДИИ: Да.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Сегодня утром я вас приглашаю к парикмахеру, это совсем не романтично, на самом деле (смеётся). Мы отправляемся в Бельгию. Наши друзья бельгийцы вздохнули с облегчением — с облегчением, потому что с этих выходных, начиная с субботы — всё! После трёх месяцев закрытых дверей они могут теперь сходить в парикмахерскую. Посмотрите: все выходные бельгийские политики делились своими фотографиями на стрижке. Взгляните, я выбрал из них одну: председатель партии, который сообщил о записи (к парикмахеру. — ИноТВ), а потом вы видите фото до/после. Мне очень нравится эта гифка — мы увидим их ещё много, — которую выложил один из пользователей интернета, о социальном дистанцировании в парикмахерской. Как видите, его не всегда легко соблюдать (смеётся).

АДЕЛИН ФРАНСУА: Это шутка?

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Уточняю: это шутка (смеётся). В любом случае, бельгийские клиенты очень рады. Смотрите, я выбрал для вас отрывок репортажа, который показывали по телевидению.

КЛИЕНТ ПАРИКМАХЕРСКОЙ: Я сделаю себе деграде (двухцветное градиентное окрашивание. — ИноТВ) и подстригу сверху, потому что очень длинно.

КЛИЕНТКА ПАРИКМАХЕРСКОЙ: Моя красота пострадала, поэтому обязательно нужно… В 9:30 я была уже здесь.

ПАРИКМАХЕР: Это объём волос за плюс-минус два часа, так что к концу дня у нас будет немаленькая полная мусорная корзина. И так всю неделю.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Нужно только отметить, что условия для возобновления работы достаточно жёсткие, посмотрите. Понятно, что необходимо записаться, а ещё ждать своей очереди на улице около салона красоты. После каждого клиента необходимо проводить дезинфекцию и проветривать в течение 10 минут. Внутри — никаких напитков, журнала People или газеты…

ВЕДУЩАЯ В СТУДИИ: Ужас!

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Да, ужасно — это как одна из причин похода в парикмахерскую. И вы увидите, что окна и двери в салоне должны оставаться открытыми, если только там нет этого прибора, который вы только что видели: это счётчик углекислого газа, который позволяет понять, нужно ли проветривать помещение. Так что принимая во внимания нынешнюю температуру, это непросто. В любом случае, запись к бельгийским парикмахерам закончилась на неделю вперёд.

АДЕЛИН ФРАНСУА: Спасибо, Жюльен!

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: У тебя красивая причёска, тебе не нужно (в парикмахерскую. — ИноТВ).

ВЕДУЩИЙ В СТУДИИ: Нет, нет, мы пойдём!

АДЕЛИН ФРАНСУА: У нас, во Франции, парикмахерские продолжали работать.

ВЕДУЩИЙ В СТУДИИ: Продолжали работать, к счастью для всех.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2021 года.