Опасные морозы и снежные штормы обрушились на большую часть США

16.02.2021, 14:42, Новости дня

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Более 40 американских штатов столкнулись с сильными морозами и угрозой снежных штормов. Из-за непогоды увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, а сотни тысяч жителей обоих побережий остались без электричества, пишет ABC News.

Сегодняшний выпуск мы начнём с сильных морозов, ударивших почти по всей территории США. Более чем в 40 штатов объявлены зимние штормовые предупреждения — из-за снега, льда и опасного холода. Ещё один шторм на подходе.

Ледяной дождь называют виновником столкновения и возгорания на обледеневшей автомагистрали I-55 в Миссисипи. И легковой автомобиль, и грузовик перевернулись. Крупное ДТП на (платной автостраде. — ИноТВ) Turner Turnpike в Оклахоме. Столкнулись грузовики и пассажирский транспорт.

Температура в Техасе упала ниже 10 градусов (по Фаренгейту. — ИноТВ). Снегоуборочные машины работают круглые сутки, чтобы расчистить дороги в районе города Амарилло. В Сиэтле зафиксирован самый снежный день за 52 года! В некоторых частях штата Вашингтон выпало более фута снега.

Миллионы людей сейчас готовятся к рекордным морозам, которые продолжатся до вторника включительно. Температуры на 50* градусов ниже средней. Температура с учётом ветра упала заметно ниже нуля от Техаса до Северной и Южной Дакоты. Опасный лёд оставил сотни тысяч жителей обоих побережий без электричества.

Начнём с репортажа корреспондента ABC News Маркуса Мора из Техаса.

Сегодня эта мощная штормовая система взяла под свой ледяной прицел юг. Это ДТП сегодня днём перекрыло платную автостраду в Оклахома-Сити. Вдали клубится дым. Трасса I-10 в Эль-Пасо усеяна перекрученными автопоездами и другими транспортными средствами.

Столкновение с возгоранием на I-55 около Джексона, Миссисипи. Пожарные пытаются потушить пламя. Как сообщается, в столкновении виноват ледяной дождь. В Остине автомобиль экстренной службы чуть не протаранила потерявшая управление машина.

После того как на прошлой неделе произошло масштабное ДТП с участием множества машин в Форт-Уэрте, власти умоляют водителей оставаться дома.

МАРКУС МОР, корреспондент ABC News: Эксперты говорят, если ваша машина ушла в занос, не надо паниковать и бить по тормозам. Вместо этого поднимите глаза, смотрите туда, куда хотите ехать, и поверните руль в сторону заноса. Когда снова появится сцепление с дорогой, верните руль в центральное положение.

ГОЛОС: Медленнее. Медленнее. Медленнее. Медленнее.

Водитель этой фуры сложил свою машину вдвое во время заноса, чтобы не дать ей перевернуться.

(Штормовая. — ИноТВ) система бросается на равнины после того, как она покарала северо-запад. Лёд обрушает деревья и линии электропередач к югу от Портленда. Сотни тысяч человек в Орегоне остались без электричества.

В Сиэтле машина толкает в гору машину после выпадения девяти дюймов снега за один день. Рекордное количество за 52 года.

ВОДИТЕЛЬ: Приходится двигаться гораздо медленнее. Непривычно, но мы едем.

Лёд другой системы вызвал проблемы на востоке от Гринсборо в Северной Каролине до Вирджинии. Некоторые части штата переживают наихудший шторм за последние 20 лет. Власти хотят, чтобы семьи готовились к тому, что они могут остаться без электричества при низких температурах в течение ещё нескольких дней.

Какой же опасный холод. С нами на прямой связи из Далласа Маркус Мор. Маркус, власти также опасаются перебоев с электроснабжением. Они предупреждают людей, чтобы они экономили электричество.

МАРКУС МОР: Всё верно, Линдзи. Они ожидают, что нагрузка, особенно в понедельник и вторник, будет настолько высокой, что может вывести из строя электрическую сеть. Они просят потребителей сократить расходы в этот период времени. А здесь, в Далласе, и его окрестностях снежные бури и скользкие дороги делают передвижение по дороге рискованным. Температура с учётом ветра будет оставаться ниже нуля весь понедельник. Впереди опасные 24 часа, Линдзи.

Какие же суровые морозы там. Спасибо, Маркус.



Дата выхода в эфир 14 февраля 2021 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).