 

Илон Маск одним твитом обрушил курс криптовалюты Dogecoin

16.02.2021, 14:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Курс новой криптовалюты Dogecoin за день обвалился на 13% после твита Илона Маска, пишет N-TV. Глава Tesla написал, что крупные держатели Dogecoin должны продать большую часть своих монет, а также отметил, что перед долгосрочным пиком курс Dogecoin сначала должен упасть.


Reuters

 Илон Маск вновь повлиял на курс криптовалюты Dogecoin своим постом в Twitter, пишет N-TV. «Если обладатели большого количества Dogecoin продадут большую часть своих монет, я полностью их поддержу. Я думаю, что слишком большая концентрация Dogecoin является единственной настоящей проблемой», — написал Маск.

Отвечая на вопрос одного из пользователей Twitter о том, приведёт ли такой шаг к усилению или ослаблению Dogecoin, Маск написал, что перед тем, как выйти на долгосрочный рост, курс сначала должен упасть. В последующие 24 часа курс Dogecoin обвалился на 13%, отмечает издание.
N-TV напоминает, что будучи известным сторонником криптовалют, Маск регулярно делал высказывания, подталкивавшие курс Dogecoin вверх. Одним из таких высказываний было объявление о том, что компания Tesla инвестирует $1,5 миллиардов в старейшую криптовалюту биткойн и признаёт её в качестве платёжного средства.

Dogecion была создана на основе криптовалюты Litecoin, информирует издание: изначально она затевалась как пародия на биткойн. В отличие от биткойна, количество монет, получаемых в результате майнинга, не ограничено. Кроме того, Dogecoin имеет более простую шифровку, что делает операции с ним быстрее, чем с биткойном или Litecoin. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

09.02 / Депутаты парламента Южной Осетии остались без зарплаты

07.09 / Японские власти эвакуируют 1,8 млн человек из-за тайфуна

11.08 / Ученые задаются вопросом: можно ли доверять российской вакцине от COVID-19?

19.07 / Чемодан с телом пенсионерки обнаружили в лесу в Подмосковье

05.09 / Флаги разных стран появились над протестующей толпой в Минске

08.02 / Глава Еврокомиссии попросила несколько стран Евросоюза пожертвовать Украине вакцины от COVID-19

09.12 / Во Франции разбился вертолет, есть выживший

02.02 / Представитель ВОЗ в Евросоюзе оценил новые данные о «Спутнике V»

12.02 / Украина получит €50 млн от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин – Шмыгаль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска