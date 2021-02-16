Oppo готовит смартфон с уникальной движущейся селфи-камерой

16.02.2021, 14:40, Разное

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В компании Oppo готовят к выпуску смартфон с уникальной селфи-камерой. Ее модуль движется из стороны в сторону наподобие ползунка на персональном компьютере.

Китайская корпорация Oppo готовит к выпуску уникальную разработку. Накануне ее специалистами был получен патент на ранее не применявшуюся в производстве смартфонов технологию. Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, инновация заключается в использовании перемещаемого модуля фронтальной камеры.

Многие производители смартфонов сейчас создают разнообразные объективы, выдвижные, встроенные под экран или в отверстия в дисплейной панели. Однако в Oppo решили пойти иным путем, разработав никем ранее не использованный способ размещения селфи-датчика. Согласно документации, приложенной к заявке на патент во Всемирной организации интеллектуальной собственности, новая камера сможет свободно перемещаться влево и вправо.

Разработка позволит пользователю создавать снимки с большей широтой угла. При этом площадь экрана не увеличивается, но качество фотографий может заметно улучшиться. Для передвижения модуля объектива предусмотрены специальные моторчик и углубление, в котором находится ползунок. Оперировать положением сенсора можно автоматически при включении камеры.

В документах указывается возможность задействовать данную разработку также и для основного объектива, что подойдет для панорамных фотоснимков. По предположениям техноблогеров, инновация может появиться в одной из моделей линейки Reno. Она отличается нестандартными форм-факторами вроде выдвижной камеры, напоминающей плавник акулы в Oppo Reno2, и последняя разработка гармонично пополнит ассортимент данной серии.

Источник: nl.letsgodigital.org