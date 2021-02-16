71-летнего Михаила Боярского госпитализировали в больницу

16.02.2021, 14:40, Разное

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в срочном порядке в одну из петербургских клиник. Данных о точной причине помещения 71-летнего актера в больницу пока нет, однако известно, что это не коронавирус.

Ситуацию прокомментировала супруга актера Лариса Луппиан. У супруга, заверяет она, негативный тест на содержание клеток коронавируса. Резкое обострение состояния здоровья Боярского врачи обосновывают сосудистой реакцией. Пока точной информации по данному вопросу нет, необходимо сделать дополнительное обследование.

Михаил Сергеевич на данный момент в сознании, сам он утверждает, что его состояние в норме. Ранее сообщалось, что у звезды вчера была высокая температура и симптомы острого респираторного заболевания. Экспресс-тест показал, что это не коронавирус. Следует отметить, в прошлом месяце Боярский прививался от COVID-19.

Источник: super.ru