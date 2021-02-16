 

Компания Apple пообещала бесплатный ремонт Apple Watch в случае возникновения проблем с зарядкой

16.02.2021, 14:40, Разное
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Apple официально признала наличие проблем с зарядкой у часов серии Watch Series 5 и Watch SE, а также анонсировала бесплатный ремонт в случае обращения пользователей с проблемами такого рода. Однако это касается только тех случаев, когда устройства зависают в режиме энергосбережения (Power Reserve).
Экорежим в Apple Watch помогает сохранить заряд устройства, ограничивая его функциональность – например, путем отключения сопряжения с телефоном, других “умных” функций и возможностей. Вследствие этого у многих владельцев iPhone появились неполадки с зарядкой часов. Чтобы устранить данную проблему и предотвратить её появление в будущем, Apple выпустила новое обновление watchOS 7.3.1., однако это не принесло желаемого результата – пользователи продолжают жаловаться на неполадки. По данным представителей самой компании, потребители не часто обращаются к ним с этой проблемой.

Служба поддержки Apple гарантирует проведение бесплатного ремонта с доставкой по почте часов. Информации о том, придется ли покупателю платить за что-то в этой операции, нет. Кроме этого, перед сервиса необходимо самостоятельно провести проверку проблемы, а само устройство также будет проверяться специалистами на соответствие требованиям бесплатного ремонта, как заявили представители iPhone.

Источник: www.ixbt.com



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