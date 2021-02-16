Арестович в прямом телеэфире сравнил “Европейскую солидарность” с “женской общагой”. После обвинений в сексизме он извинился перед женскими общежитиями

16.02.2021, 14:34, Новости дня

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15 февраля в прямом эфире телеканала ICTV советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович сравнил партию “Европейская солидарность” с “женской общагой ПТУ”.

Это произошло во время его полемики с народным депутатом от “Европейской солидарности” Ириной Геращенко, когда он обвинил ее партию в том, что ее нарративы на 70% совпадают с нарративами России.

“Следующие каналы, которые нужно закрывать – это ваши, потому что они действуют часто хуже, чем те, которые закрыли. Я вас поддерживал полтора года. Знаете, почему я от вас ушел? Именно потому что я профессионально обучен анализировать контент… Я уже не говорю, как вы себя ведете, к чему вы скатываетесь. Внешность президента вы обсуждаете, все ваши петровы, все ваши бирюковы – внешность. Вы же до уровня женской общаги опустились, ПТУшной такой”, – сказал Арестович.

Геращенко ответила, что ей хотелось бы, чтобы на “женскую общагу” отреагировала вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, которая была в студии. Нардеп назвала слова Арестовича “откровенным хамством и сексизмом, звучащим в прямом эфире”.

“Мне очень жаль, что вам с Банковой присылают подобный уровень официальной коммуникации, который недостоин наивысшего института государства”, – сказала она ведущему программы.

Тот отметил, что Арестович еще может в эфире извиниться за свой “сексистский момент”.

“О женской общаге было оскорбительно и сексистски”, – подчеркнул телеведущий.

Через несколько минут, во время которых продолжалось обсуждение эпизода, Геращенко покинула эфир, и на этом программа завершилась.

“Я не могу находится в эфире, где идет сексизм, и это не останавливает, к сожалению, ни ведущий, ни присутствующие здесь коллеги”, – объяснила нардеп.

16 февраля Арестович в Facebook извинился перед женскими общежитиями за сравнение их с “Европейской солидарностью”.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/4066286756768707

Лидером партии “Европейская солидарность” является пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко.

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Видео: Свобода слова на ICTV / YouTube

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