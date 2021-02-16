“Времени у мальчика мало”. В Черновцах полицейские осуществили мечту онкобольного ребенка и “взяли его на службу”. Видео

16.02.2021, 14:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правоохранители узнали о мечте ребенка из сообщения волонтера Марты Левченко в Facebook. Для мальчика пошили именную форму со спецжетоном, а 15 февраля сделали сюрприз – провели символическое посвящение в ряды полиции. После этого он выбрал автомобиль и в составе кортежа полицейских автомобилей поехал на свое первое дежурство.

“Шпальте” Левченко сообщила, что 10-летний Андрийчук – палиативный больной. По ее словам, врачи говорят, что “ничего делать не будут и нет смысла мучить ребенка больницами и химиями и лечения не будет”.

“Сколько именно у мальчика времени, точно сказать не могут, но его мало. Он доживает последние дни. Это знает мама, мы все это знаем и готовы к этому, но мы готовы все же и побороться. Возможно, его историю увидит какой-то чудо-врач, который даст нам надежду. Мы готовы делать все, чтобы не отпустить этого светлого мальчика”, – добавила Левченко.

https://www.facebook.com/lev.marta/posts/3698996926821779

Как уточнила волонтер, 10-летний ребенок, его мать и сестра находятся в кризисном центре, потому что домой вернуться не могут – там они страдали от домашнего насилия со стороны отца.

видео

Видео: Шпальта Медіа / Facebook



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—