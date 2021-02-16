 

“Времени у мальчика мало”. В Черновцах полицейские осуществили мечту онкобольного ребенка и “взяли его на службу”. Видео

16.02.2021, 14:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правоохранители узнали о мечте ребенка из сообщения волонтера Марты Левченко в Facebook. Для мальчика пошили именную форму со спецжетоном, а 15 февраля сделали сюрприз – провели символическое посвящение в ряды полиции. После этого он выбрал автомобиль и в составе кортежа полицейских автомобилей поехал на свое первое дежурство.   

“Шпальте” Левченко сообщила, что 10-летний Андрийчук – палиативный больной. По ее словам, врачи говорят, что “ничего делать не будут и нет смысла мучить ребенка больницами и химиями и лечения не будет”.

“Сколько именно у мальчика времени, точно сказать не могут, но его мало. Он доживает последние дни. Это знает мама, мы все это знаем и готовы к этому, но мы готовы все же и побороться. Возможно, его историю увидит какой-то чудо-врач, который даст нам надежду. Мы готовы делать все, чтобы не отпустить этого светлого мальчика”, – добавила Левченко. 

https://www.facebook.com/lev.marta/posts/3698996926821779

Как уточнила волонтер, 10-летний ребенок, его мать и сестра находятся в кризисном центре, потому что домой вернуться не могут – там они страдали от домашнего насилия со стороны отца. 

видео

Видео: Шпальта Медіа / Facebook


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Малышева раскрыла «великую пользу» от COVID

20.11 / Против лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела

24.09 / “Вопрос не пары недель”. Навальный останется в Германии на время реабилитации

18.08 / Сын погибшего Захарова назвал наказание для Ефремова

13.12 / В Черноморске решили протестировать на коронавирус всех жителей

07.07 / “Река покрыта бутылками, словно грязным ковром”. Президент Венгрии попросил Зеленского не загрязнять Тису

19.07 / Фотограф дикой природы в Индии разделил пользователей Сети на два лагеря

02.10 / Полемика вокруг школьных нарядов — симптом глубокого раскола французского общества

22.01 / В Запорожской области у двух девушек изъяли наркотики на 7 млн грн

08.08 / Скончалась жена посла Нидерландов, пострадавшая от взрыва в порту Бейрута

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска