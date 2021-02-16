В России хотят внедрить “аптеки на колесах”

16.02.2021, 14:18, Разное

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Парламентарии рассматривают законопроект о создании мобильных аптек. Такие учреждения могут появиться в Московской области.

В региональном заксобрании отметили, что пока документ прошёл только первое чтение. Заместитель председателя комитета Московской областной Думы по охране здоровья Владимир Вшивцев отметил, что такая мера позволит решить проблему с доступностью препаратов, главным образом – для инвалидов, которым не придётся лишний раз идти в аптеку за лекарствами, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.