Контрактника нашли мертвым дома в Челябинской области

16.02.2021, 14:02, Новости дня

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В городе Чебаркуль Челябинской области нашли мертвым молодого человека, проходившего военную службу по контракту, тело обнаружили родители мужчины у него дома, сообщил источник в правоохранительных органах.

«19-летний парень служил по контракту в танковом полку дислоцированной в Чебаркуле дивизии. Вечером 15 февраля его родители, с которыми он жил в одной квартире, пришли домой и увидели сына мертвым», – сказал собеседник Ura.ru.

По его словам, следователи считают, что молодой человек решил свести счеты с жизнью.

Инцидент прокомментировали в командовании Челябинского гарнизона. «Командование Челябинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего по контракту. Он был обнаружен во внеслужебное время родителям по месту проживания. Следов физического насилия не выявлено», – уточнили там.

В ноябре 2020 года в армянском городе Гюмри сослуживец нашел тело военнослужащего 102-й российской военной базы без признаков жизни. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не было выявлено.