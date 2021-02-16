 

Путин обещал подумать о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести»

16.02.2021, 14:02, Новости дня
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Президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым пообещал рассмотреть вопрос о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести». Так он отреагировал на соответствующую просьбу главы региона.

На встрече, которая состоялась во вторник, Дегтярев отметил, что Комсомольск-на-Амуре является промышленным центром всего Дальнего Востока. Он добавил, что власти «отреагировали на обращение комсомольчан», которые собрали подписи и направили на имя главы государство ходатайство о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести». Врио губернатора попросил Путина «от имени всех жителей города поддержать [инициативу] и присвоить звание этому славному городу».

«Хорошо, надо подумать, обязательно рассмотрим», – передает ТАСС слова президента России.

Напомним, в октябре Дегтярев и спикер законодательной Думы региона Ирина Зикунова подписали документы, необходимые для присвоения Комсомольску-на-Амуре статуса «Город трудовой доблести». 



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