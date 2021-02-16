Госдума приняла закон о штрафах за нарушения деятельности физлиц и НКО-иноагентов

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16.02.2021, 14:02, Новости дня
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Государственная дума приняла закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами. Санкции за упоминание иноагентов без специальной метки будут касаться только СМИ.

Авторами инициативы стали члены думской комиссии (во главе с председателем комиссии Василием Пискаревым) по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко, передает РИА «Новости».

Законопроектом предлагается дополнить КоАП статьями, устанавливающими ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории России.

Согласно проекту, распространение в СМИ и в сообщениях СМИ в интернете информации о НКО, общественном объединении или физическом лице, включенных в перечень иноагентов, без упоминания об этом, а также производимых ими материалов без такой маркировки, будет грозить штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения либо без таковой, для должностных лиц – от 4 до 5 тыс. с конфискацией, для юрлиц – от 40 до 50 тыс. рублей с конфискацией).

Также НКО-иноагентам будут грозить штрафы за производство материалов без метки о том, что они произведены иноагентом: штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой, для юрлиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.

При этом законопроект увеличит штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до 5 млн рублей.

Предполагается, что закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.



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