 

Владимир Потанин стал первым россиянином в истории с состоянием в 30 млрд долларов

16.02.2021, 13:50, Разное
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Впервые в истории российского списка Forbes состояние совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина достигло отметки в 30 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time. Потанин стал первым россиянином в истории, обладающим таким большим состоянием, отмечает издание.

Скрин: данные Forbes Real Time

Причина — в росте котировок акций «Норникеля». Накануне они торговались на уровне 26 290 рублей за бумагу, в то время как 1 февраля стоимость акции составила 24 866 рублей, а 30 декабря — 23 682 рубля, отмечает Forbes.

Рост акций «Норильского никеля» объясняется тем, что курс стоимости металлов по-прежнему является максимальным за пять лет, уточняет издание: медь торгуется по 8400 долларов за тонну, никель — 18 700 долларов за тонну, палладий — 2470 долларов за унцию, платина поднялась до уровня 1300 долларов за унцию.

В первую тройку самых богатых россиян по версии Forbes также вошел председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов — по данным издания, бизнесмену и его семье принадлежит 28,5 млрд долларов. На третьем месте — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием 26 млрд долларов.

На рост акций «Норникеля» не повлияло даже недавнее решение суда, который взыскал с «дочки» компании — Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — 146 млрд рублей из-за майской аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, частично удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора. После новости о том, что НТЭК оштрафована миллиарды рублей, акции компании резко пошли вниз, но потом восстановились до прежнего уровня.

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Источник: Новая газета



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