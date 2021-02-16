 

Коронавирусный кризис удвоил число получателей продовольственной помощи во Франции

16.02.2021, 13:48, Новости дня
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К началу 2021 года помощью продовольственных банков во Франции пользовались более двух миллионов человек, причём более половины из них начали прибегать к их услугам менее года назад, пишет Le Figaro со ссылкой на результаты последнего исследования. Как отмечается в статье, эти цифры демонстрируют влияние кризиса в области здравоохранения на продовольственную незащищённость во Франции.


Reuters

По данным исследования, опубликованного в понедельник 15 февраля, половина людей, пользующихся услугами продовольственных банков во Франции, начали прибегать к их помощи менее года назад, пишет Le Figaro. На взгляд авторов доклада, это демонстрирует влияние кризиса в области здравоохранения на продовольственную незащищённость во Франции.

По данным продовольственных банков, в начале 2021 года их помощью пользовались более 2,1 миллионов человек во Франции.  При этом значительный рост числа получателей продовольственных пайков — примерно на 25% — был зафиксирован в марте 2020 года, когда в стране был введён первый карантин. Более половины (51%) лиц, получающих помощь, сообщили, что стали прибегать к ней менее года назад. Из них 21% впервые воспользовались услугами продовольственных банков менее трёх месяцев назад, а 14% — от трёх до шести месяцев назад.

«В нынешних условиях продовольственные банки становятся всё более востребованными, и профиль получателей помощи меняется (бедные работники, выпускники)», — говорится в исследовании положения продовольственных банков, проводимом каждые два года институтом CSA. По словам авторов исследования, хотя главными причинами ухудшения финансового положения людей остаются потеря работы, болезнь или расставание с партнёром, влияние кризиса в сфере здравоохранения также ощутимо. Так, 12% респондентов говорят, что их финансовые трудности обострились в результате кризиса, связанного с COVID-19.

По данным исследования, более половины получателей помощи (52%) посещают благотворительную продовольственную организацию не реже одного раза в неделю. В среднем возраст лиц, получающих помощь, составляет 48 лет, 70% из них женщины, и более 80% имеют французское гражданство. Кроме того, почти четверть получателей имеют по меньшей мере законченное среднее образование. При этом 80% не имеют работы, из них более четверти (27%) являются безработными, а 17% — пенсионерами. Более 85% из них имеют постоянное жильё. Объём получаемой продовольственной помощи составляет в среднем €92 в месяц.



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