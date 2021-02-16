Соседи Германии недовольны жёстким контролем и пробками на границах

16.02.2021, 13:48, Новости дня

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Соседи Германии недовольны её решением об ужесточении коронавирусного контроля на границах, пишет немецкий телеканал Das Erste. На дорогах со стороны Чехии образовались километровые пробки, водители грузовиков из Словакии застряли на границе, Австрия пригласила на разговор немецкого посла, а власти Франции предостерегают о печальных последствиях для экономики, если Германия решит прикрыть границы ещё и с ней.



Reuters

Из страха перед мутациями коронавируса Германия ужесточила контроль на границах с Чехией и Тиролем, пишет немецкий телеканал Das Erste. Глава Заарланда не исключает такого же подхода на границах с Францией — однако соседи страны этим недовольны.

Уже ужесточённые, а также только планируемые пограничные меры на юге и юго-востоке Германии в качестве реакции на распространение мутировавших штаммов коронавируса натолкнулись на резкую критику со стороны соседних стран.

По данным полиции Тироля, в Австрии пока не возникло существенных пробок на границах, однако политические споры не утихают. Австрийское Министерство иностранных дел в Вене пригласило немецкого посла Ральфа Бесте на разговор. С точки зрения австрийских властей, сейчас повисло много открытых вопросов, потому что условия въезда и запрет на проезд по части немецкой территории — неоправданно жёсткая мера, которая скажется не только на Тироле, но и на всей Австрии и её промышленности. Как пишет немецкий телеканал, разговор с послом прошёл в благожелательной атмосфере и стороны надеются найти прагматичное решение.

Как отмечает Das Erste, новые неясные правила въезда в Германию в выходные вызвали недовольство тех, кто вынужден пересекать границу, чтобы добраться до рабочего места. Пока ещё не окончательно определено, какие предприятия считать системообразующими, а какие нет. В общей сложности границу между Австрией и Германией в рабочих целях пересекают в обе стороны около 5 тыс. человек. В австрийском Тироле к настоящему времени были зарегистрированы сотни подтвердившихся, а также предположительных случаев заражения мутировавшим вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в Африке.

В отличие от Австрии, со стороны Чехии образовались километровые пробки, например, на шоссе, соединяющем Прагу и Дрезден. В полиции немецкого города Пирна полагают, что водителям следует рассчитывать на ежедневные многочасовые пробки. Уже в воскресенье после ввода пограничного контроля на пересечение границы приходилось потратить от часа до двух.

Также последствия ощутили на себе и водители грузовиков из Словакии. У этой страны нет общей границы с Германией, но немецкое правительство причислило её к зонам с высоким распространением мутировавших вариантов коронавируса. Из-за обязательного тестирования на коронавирус для водителей министр иностранных дел Словакии заявил свой протест немецкому коллеге Хайко Маасу.

Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес тоже раскритиковала немецкие правила въезда. «Страх перед мутациями коронавируса понятен. Но тем не менее остаётся фактом, что вирус не остановится перед закрытыми границами», — заявила она в воскресенье.

Министр Франции по европейским делам Клеман Бон назвал пограничный контроль на юге Германии «жёстким решением». Он уверен, что оно стало болезненным и для немецких властей. «Оно имеет крайне негативные последствия. Каждый раз в сердце Европы говорят о закрытии границ, это воздействует на экономику», — отметил Бон. Это решение мешает движению транспорта, усложняя жизнь работников, которым приходится пересекать границу. Франция не хочет, чтобы её границы с Германией закрывались, особенно для водителей грузовиков, которые могли бы поставлять медикаменты.

Между тем премьер-министр Заарланда Тобиас Ханс не исключает, что контроль придётся ввести и на границах с Францией. «В зависимости от того, как эти мутации сейчас будут распространяться у наших пересекающих границу соседей, мы тоже не можем исключать более строгий контроль для людей, движущихся через границу», — подчеркнул Ханс. В то же время он пообещал согласовывать действия с соседними странами.

Франция беспокоится за граничащий с Германией регион Мозеля, в котором, по официальным данным, на прошлой неделе отмечалось по сотне заражений мутировавшим африканским штаммом ежедневно. Локдауна там, однако, до сих пор не ввели, но, как и по всей стране, в этом районе действуют другие ограничительные меры, заключает немецкий телеканал Das Erste.