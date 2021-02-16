Британский исследователь рассказал об изучении Пентагоном обломков НЛО

16.02.2021, 13:48, Новости дня

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Пентагон признался, что имел в своём распоряжении и исследовал обломки НЛО, пишет Daily Mail со ссылкой на заявление исследователя феномена НЛО Энтони Брагалии. Как сообщил Брагалия в своём блоге, Разведывательное управление Минобороны США ответило на его запрос трёхлетней давности об имеющихся в распоряжении правительства обломках неопознанных летательных объектов. По словам автора блога, в ответе властей содержится информация об исследовании материалов, обладающих необычными свойствами.



Reuters

Пентагон признался, что имел в своём распоряжении и исследовал обломки НЛО, пишет Daily Mail. Как передаёт издание, исследователь Энтони Брагалия в своём блоге UFO Explorations признался, что получил более 150 страниц текста от Разведывательного управления Министерства обороны США в качестве ответа на его запрос трёхлетней давности, сделанный в соответствии с Законом о свободе информации. В нём исследователь просил управление предоставить информацию о свойствах и составе имеющихся у правительства и его подрядчиков материалов, полученных от обломков неопознанных летательных объектов.

Как рассказал Брагалия, на нескольких страницах предоставленного властями отчёта неоднократно упоминалось «о передовых технологиях», связанных с материалом под названием нитинол, который описывается как сплав, обладающий способностью восстановления формы. Некоторые страницы из ответа ведомства указывают, что Пентагон изучал возможность внедрения нитинола в организм человека в медицинских целях, рассказал исследователь.

По словам автора блога, свойства нитинола сходны с металлом, обладающим эффектом памяти, найденным вблизи Розуэлла, штат Нью-Мексико, на месте крушения неопознанного летающего объекта в 1947 году. Как напоминает издание, обломки, оставшиеся после авиакатастрофы были доставлены на военно-воздушную базу Райт-Филд в округе Грин, штат Огайо, а вскоре Мемориальный институт Баттелла заключил контракт на разработку фазовых диаграмм для изготовления металла с эффектом памяти с использованием никеля и титана сверхвысокой чистоты.

Через два месяца после сентябрьской катастрофы в Розуэлле генерал Джордж Шульген из воздушной разведки заявил, что материалы, используемые для строительства летающих тарелок, возможно, состояли из «композитных или слоистых конструкций с использованием различных комбинаций металлов и пластмасс».

Во ходе записанного на плёнку разговора в 1960-х годах с исследователем Кевином Рэндлом генерал Артур Экзон заметил, что некоторые из исследованных на месте крушения обломков, состояли из «специально обработанного» титана.

«В отчётах Разведывательного управления Министерства обороны, которые я получил, упоминается технически сложный материал, называемый «метаматериалом», поскольку состоит из «композитных элементов», — рассказывает Брагалия. — Метаматериал может состоять из слоёв металла и пластика».

Из документа, полученного исследователем от Разведывательного управления Минобороны США следует, что испытания материалов проводились компанией Bigelow Aerospace, базирующейся в Лас-Вегасе, штат Невада, которая выполняет частные контрактные заказы для Министерства обороны. Хотя большая часть деталей отчётов отредактирована, можно сделать вывод, что описанные технологии «представляют собой в буквальном смысле квантовый скачок за пределы свойств всех существующих материалов, известных человеку», — написал Брагалия в своём блоге.

Брагалия подчёркивает, что более 40 свидетелей крушения в Розуэлле упоминали, что металлоподобный материал с этого места мог «запоминать свою форму» при сгибании или физическом изменении.

Судя по полученной документации, обнаруженные управлением обломки обладали и другими необычными способностями, отметил исследователь. В дополнение к «запоминанию» их первоначальной формы при изгибе или давлении, некоторые из этих материалов обладают потенциалом делать вещи невидимыми, «сжимать» электромагнитную энергию и даже замедлять скорость света.

Бергалия заметил, что в настоящее время местонахождение исследованных обломков НЛО неизвестно, добавив, что Bigelow Aerospace уволила почти всех своих 85 сотрудников в марте 2020 года. Представитель компании признался, что к увольнениям привёл «идеальный шторм проблем», включая пандемию.