Рэпер DONI впервые рассказал поклонникам, как погибла его возлюбленная

16.02.2021, 13:46, Разное

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Прошлой весной рэпер DONI пережил личную трагедию – он потерял возлюбленную. Только сейчас музыкант нашел в себе силы, чтобы рассказать поклонникам о случившемся.

На момент гибели девушке рэпера было 25 лет. Как отметил DONI, ее жизнь оборвалась в результате несчастного случая. Подробности происшествия артист раскрывать не стал, но сообщил, что возлюбленная «упала». DONI до сих пор не может оправиться от трагедии. Он рассказал, что «раны только начали заживать». Не проходит ни одного дня, чтобы рэпер не думал о погибшей девушке.

В тот же период знаменитости пришлось пережить еще одну утрату. Умер его отец, который был для музыканта не только родителем, но и близким человеком. Его не стало в результате аллергической реакции.

После того как рэпер DONI потерял двух людей, которые много для него значили, он начал злоупотреблять спиртным. Вскоре звезда осознал, что это «путь в никуда», и взял себя в руки, перестав выпивать.

Источник: uznayvse.ru