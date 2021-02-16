После выступления Путина японцы потеряли надежду вернуть Курилы

16.02.2021, 13:46, Разное

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Владимир Путин ответил на вопросы СМИ, в том числе и касающиеся изменений Конституции. После выступления российского президента японцы потеряли последнюю надежду вернуть себе Курилы.

Речь лидера РФ Владимира Путина в ходе его общения с журналистами в очередной раз привлекла внимание далеко за пределами страны. Так, выступление президента относительно выполнения норм основного закона государства вызвало у СМИ Японии разочарование. Издания Страны восходящего солнца сообщают, что в Токио потеряли всякую надежду вернуть Курильские острова.

Владимир Путин заверил представителей средств массовой информации в неизменной приверженности Конституции. Это многие расценили как заключительную точку в споре о принадлежности Курил. Таким образом, Российская Федерация продемонстрировала отказ от возврата островов.

Никакие попытки построить взаимоотношения с Японией на теме отказа РФ от своих территорий не будут даже рассматриваться Кремлем. После появления соответствующей информации в Японских СМИ читатели оставили множество комментариев на эту тему. Так, некоторые высказали уверенность, что при действующем президенте РФ статус спорного региона не изменится.

При этом положение Токио перед Москвой некоторые посчитали унизительны. Для того чтобы исправить ситуацию, политики местного уровня предложили Японии прекращать предоставление РФ экономической помощи.

О необходимости признать результаты Второй мировой войны и российского суверенитета над Курилами Владимир Путин и правительство РФ говорили уже не раз. Ввиду того, что острова сейчас населены российскими гражданами, как пишет «Политэксперт», о возврате их Японии не может даже идти речь.