 

Сын Галкина и Пугачевой умилил поклонников «аномальным» прогнозом погоды

16.02.2021, 13:46, Разное
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Максим Галкин в своем микроблоге Instagram опубликовал забавное видео с семилетним сыном Гарри. Наследник Аллы Пугачевой рассмешил всех «аномальным» прогнозом погоды.
По словам Гарри Галкина, прогноз для зимы будет весьма необычным. В столице, Калининграде и Омске, как отметил сын юмориста, ожидаются плюсовые температуры. При этом столбик термометров должен подняться до 30 градусов тепла. Супруг Примадонны шуточно подписал это видео, отметив, что «в отдельно взятом телефоне наблюдаются погодные аномалии».

Как пишет издание «Политэксперт», подписчики шоумена оценили старания Гарри Галкина, который перевоплотился ненадолго в синоптика. В комментариях фолловеры написали, что пора покупать купальник, чтобы порадовать себя «февральским загаром». Также поклонники отметили, что «у юмориста и телефон юморит».

Ранее Максим Галкин пояснил Ивану Урганту в эфире ток-шоу, что по утрам его сын Гарри и дочь Лиза пьют воду с содержанием серебра. Артист признался, что этот напиток привезла им из США Кристина Орбакайте. При этом дети отнеслись к необычному способу укрепления иммунитета с юмором. Например, спустя полтора месяца приема воды с серебром сын пошутил, что «шел пятидесятый день молитвы».



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