В России хотят создать министерство психологической помощи

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16.02.2021, 13:24, Разное
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Коронавирус в России сегодня продолжает отдалять людей друг от друга. Боясь подхватить “чуму ХХI века”, граждане сводят контакты к минимуму и предпочитают работать и общаться дистанционно. Кроме того, из-за постоянного нахождения в одном помещении многие супруги расторгли отношения, не имя возможности побыть наедине с собой и отдохнуть. В результате в ряде стран началась настоящая эпидемия нарушений психики, связанных, в том числе – с одиночеством.

Чтобы исправить ситуацию, власти Японии учредили должность министра одиночества. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин предложил создать аналогичное ведомство и в России, назвав его, к примеру – министерством психологической помощи. Оно будет заботиться о душевном благосостоянии граждан, пишет Ura.ru.

Анохин отметил, что подобную структуру можно также учредить внутри Минздрава. При этом оно должно будет оказывать, в том числе – бесплатную помощь населению. Однако социолог Валерия Касамара предположила, что россияне могут негативно отнестись к такому шагу, потому что он предполагает увеличение числа госслужащих. В связи с этим она предложила назначить ответственных за психологическое здоровье из числа действующих сотрудников Министерства здравоохранения и социального блока.



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