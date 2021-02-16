Киев призвал международных партнеров усилить санкции против России

16.02.2021, 13:08, Новости дня

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Украинские парламент обратился к международным организациям и другим странам мира с призывом усилить санкционное давление на Москву и продолжать политику непризнания воссоединения Крыма с Россией.

Соответствующее заявление на заседании Верховной рады во вторник поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В заявлении говорится, что Рада призвала ООН, Европейский парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты государств мира осудить действия РФ и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на нее, передает РИА «Новости».

«Верховная рада Украины призывает консолидировать международное взаимодействие с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в рамках украинской политико-дипломатической инициативы «Крымская платформа» (саммит назначен на 23 августа, на нем Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма), – говорится в документе.

Депутаты также просят международных партнеров противодействовать якобы «милитаризации» Крымского полуострова.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».