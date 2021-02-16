Кремлю задали вопрос об обмене американца Уилана

16.02.2021, 13:08, Новости дня

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В Кремле не могут ничего сказать о возможности обмена осужденного в РФ за шпионаж гражданина США Пола Уилана, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не располагаю этой информацией, ничего не могу сказать», – передает ТАСС слова Пескова.

В свою очередь замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не ведут переговоры о возможном обмене Уилана; российская сторона готова обсуждать с американскими коллегами варианты обмена осужденными лицами, но Уилан никогда не входил ни в какие списки, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Уилан осужден в РФ «по очень серьезной статье» и отбывает наказание.

«Американские представители прекрасно знают, что и как с ним происходит, родственники имеют соответствующую информацию. Это не сюжет для обмена», – подчеркнул замглавы МИД.

Ранее адвокат американца Владимир Жеребенков заявил, что Уилана якобы могут обменять на российского программиста.

Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва не обсуждает с США обмен американских граждан на россиян.

В российском МИДе сообщали, что Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными.