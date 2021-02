Почему Меган Маркл и принц Гарри объявили о будущем ребенке 14 февраля и при чем тут принцесса Диана

16.02.2021, 13:02, Разное

В минувшее воскресенье, 14 февраля, Меган Маркл и принц Гарри объявили, что ждут ребенка. Для герцога и герцогини Сассекских это будет уже второй малыш — их сыну Арчи Харрисону в мае исполнится два года.

Оказалось, что выбор даты для обнародования столь радостного факта был неслучайным. Помимо того, что это самый романтичный и трогательный день в году, он совпал с одной важной датой в британской королевской семье. 37 лет назад, 14 февраля 1984 года, принцесса Диана и принц Чарльз объявили, что ждут второго ребенка — будущего принца Гарри.

Заявление было опубликовано в свежем номере газеты Daily Telegraph. Вместе с фотографией Дианы на первой полосе был опубликовано заявление Букингемского дворца со словами, что “королева в восторге от этой новости” и что у 22-летней на тот момент Дианы “нет предпочтений и предположений, кто это будет — мальчик или девочка”. Таким образом, младший сын Леди Ди весьма трогательно отдал ей дань памяти. Кстати, Диана сейчас находится в топе букмекерских рейтингов среди имен будущего ребенка пары.

Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям уже поздравили родственников с грядущим пополнением, но весьма скупо и не так радостно, как в свое время королева поздравляла Диану.

Напомним, второй беременности Меган Маркл предшествовал выкидыш. Его герцогиня пережила в июле 2020 года. Она рассказала об этом спустя месяцы в эссе для The New York Times:

Сменив Арчи подгузник, я вдруг почувствовала резкую судорогу. В следующую секунду я упала на пол с сыном на руках, но стала напевать колыбельную, чтобы мы оба успокоились. Однако веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением – что-то не так. Я уже понимала, что в тот момент, когда сжимала в руках своего первенца, я теряла второго ребенка.

Несколько часов спустя я лежала на больничной койке и держала мужа за руку. Я чувствовала липкость его ладони, целовала его руки, влажные от наших слез. Глядя на холодные белые стены палаты, я пыталась представить, как мы справимся с этой ситуацией.

Сам Гарри не стал публично комментировать произошедшее.