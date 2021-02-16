Ученые: Кофе меняет структуру мозга человека

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16.02.2021, 12:52, Разное
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Ученые из Швейцарии выяснили, что кофе способен менять структуру мозга человека. Они не рекомендуют употреблять напиток вечером, поскольку может нарушиться сон.
Недостаток ночного отдыха оказывает воздействие на серое вещество. Ученые захотели узнать, как на этот процесс влияет регулярное употребление кофе. В результате они получили неожиданный ответ на свой вопрос. Оказалось, что люди, в организм которых на постоянной основе поступает кофеин, не испытывали проблемы со сном. В то же время в их сером веществе наблюдались изменения.

В научной работе согласились принять участие 20 здоровых человек. Все они регулярно пили кофе, даже если им не требовалось взбодриться. Через полторы недели объем мозга испытуемых, принимавших в форме таблеток кофеин, стал меньше, нежели у тех, кто употреблял плацебо. В особенности был нанесен урон части мозга, отвечающей за сохранение воспоминаний.

Ученые поспешили отметить, что результаты исследования не говорят о негативном влиянии кофеина на мозг, но они демонстрируют, что регулярное потребление кофе отражается на изменении когнитивного «жесткого диска». Эффект, связанный с уменьшением объема серого вещества, носит непостоянный характер. Все процессы восстановились после соблюдения десятидневного перерыва в употреблении кофе.

Источник: www.lessentiel.lu



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