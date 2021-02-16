 

Лоза раскритиковал Навального за попытку бороться с коррупцией

16.02.2021, 12:51, Разное
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Известный певец и эксперт по широкому кругу вопросов Юрий Лоза раскритиковал оппозиционного блогера Алексея Навального, за неправильную, по его мнению, позицию в отношении коррупции в России.

– Вообще мне Навальный не нравится от слова совсем. Смотрит мультфильмы на английском для детей, пытается перенести идеи Запада к нам, как вот, например, борьба с коррупцией. Смотрел вот про дворец в Геленджике, хватило минут восемь и выключил. В чём смысл этого фильма? У всех монархов были дворцы: от Грозного до Ельцина. Да даже у английской королевы есть Букингемский дворец, построенный на деньги налогоплательщиков. Слабо тебе о коррупции в британской королевской семье расследование снять? – сказал Лоза.

Также исполнитель оценил вокальные данные Навального.

– Честно говоря, не впечатлил, вообще не умеет петь. Слушал его на суде. Все слова не в рифму, вообще бездарный человек, – заключил эксперт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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