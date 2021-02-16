Вовк о предложении Зеленского ограничить полномочия ОАСК: Инициатива появилась под давлением

16.02.2021, 12:46, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский под давлением внес в Верховную Раду пакет законопроектов, касающихся судебной системы, считает председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк. Об этом сообщили Общественному в пресс-службе ОАСК.

“Президент, как один из субъектов законодательной инициативы, воспользовался своим конституционным правом на внесение соответствующих законопроектов на рассмотрение Верховной Рады. Это абсолютно нормальный законотворческий процесс. Другое дело, что такая инициатива появилась под определенным давлением. Чьим именно – МВФ или их представителей – предпринимателей, так называемых представителей гражданского общества”, – точно сказать сложно”, – заявил Вовк.

Он считает очевидным, что решение о внесении таких законопроектов является “скорее политически мотивированным, чем обоснованным какими-то объективными критериями”.

“Наша позиция в связи с такой инициативой – нейтральная. Суд в этой ситуации, как и в любых других, продолжает осуществлять правосудие, как это и предусмотрено законодательством”, – добавил глава ОАСК.

Зеленский 15 февраля подал в Верховную Раду три проекта “судебных” законов, они касаются подсудности дел Верховному Суду, избрания членов Высшего совета правосудия, а также ответственности за невыполнение требований дисциплинарного инспектора ВСП 15 февраля. Как сообщали в Офисе президента, первый законопроект предусматривает ограничение полномочий ОАСК.

Окружной админсуд Киева неоднократно попадал в скандалы из-за своих противоречивых решений. В частности, он отменил постановление Кабмина, утвердившее новую редакцию украинского правописания, и решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры.

Кроме того, главу ОАСК Павла Вовка подозревают в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия и организации вынесения судьями незаконных приговоров.

В октябре прошлого года была зарегистрирована петиция о ликвидации ОАСК. В ответ на нее Зеленский предложил начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки процедуры, которая позволила бы решить этот вопрос.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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