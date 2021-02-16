 

UMG Investments Ахметова и инвестфонд из ОАЭ будут привлекать инвестиции в Украину

16.02.2021, 12:46, Новости дня
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Компания UMG Investments, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, заключила меморандум с государственным инвестфондом ОАЭ Mubadala, согласно которому стороны договорились о сотрудничестве по выбору, анализу, разработке и имплементации взаимовыгодных инвестиционных проектов в Украине и за рубежом, сообщает пресс-служба украинской компании.

“Как у локального инвестора, у нас есть четкое понимание рынка и мы уверены, что в Украине существуют привлекательные инвестпроекты и области, которым необходимы частные средства. Восьмикратный рост стоимости активов под управлением за период с 2006 года позволяет нам уверенно утверждать, что мы имеем достаточно управленческого опыта для расширения инвестиционного портфеля и дальнейшего роста портфельных компаний”, – отметил генеральный директор UMG Investments Андрей Горохов.

По его словам, фонд Mubadala в этом году принял решение более внимательно посмотреть на Украину, как потенциальную возможность для инвестиций.

“Основная модель работы Фонда – миноритарное участие в бизнесе, в котором операционное управление ведет локальный партнер. И мы готовы предложить нашу экспертизу арабским коллегам”, – добавил Горохов.

Инвестиционная компания Mubadala управляет портфелем активов и инвестиций в ОАЭ и за рубежом в размере $232 млрд.

“Mubadala имеет значительный опыт выхода на развивающиеся рынки, а Украина имеет значительный потенциал для иностранных инвестиций. Подписание меморандумов о взаимопонимании с ведущими субъектами в Украине подтверждает намерение изучить потенциальные инвестиционные возможности и сферы сотрудничества на индивидуальной основе. Мы поражены качеством и масштабом украинского бизнеса”, – отметил руководитель инвестиционной программы инвестфонда Mubadala в странах СНГ Фарис Аль Мазруи.

Подписание меморандумов состоялось во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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