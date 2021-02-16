Витренко предложил Шмыгалю уволить главу “Нафтогазу” и набсовет компании

16.02.2021, 12:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением уволить главу НАК “Нафтогаз Україна” Андрея Коболева и разорвать контракты с членами наблюдательного совета компании.

Об этом со ссылкой на письмо Витренко главе правительства сообщила 16 февраля “Украинская правда”.

Свое предложение врио министра энергетики обосновал, в частности, показателями деятельности “Нафтогазу” в 2020 году: компания не выполнила утвержденный Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины плана добычи в 2020 году 27,6 млрд м³ украинского газа. При этом утвержденный набсоветом “Нафтогазу” бизнес-план предусматривал добычу в указанном году только 14,9 млрд м³.

Врио главы Минэнерго утверждает, что компания планирует снижать показатели добычи отечественного газа.

Он также упомянул результаты аудита “Нафтогазу”, согласно которым деятельность “Нафтогазу” в 2018-2019 годы привела к финансовым и материальным потерям на сумму 75,5 млрд грн.

“Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО “НАК” Нафтогаз Украины”, прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей “, – цитирует письмо Витренко “Украинская правда”.

Информацию о существовании обращения подтвердило и LB.ua. Письмо Витренко якобы датировано 12 февраля.

16 февраля Витренко подтвердил журналистам, что письмо существует, пишет “Интерфакс-Украина”. По его словам, обращение было результатом “поручения премьер-министра проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи”.

“План добычи, который показывает падение, а не увеличение, только недавно пришел в министерство”, – объяснил врио министра энергетики.

Коболев возглавляет “Нафтогаз” с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года.

В 2020 году “Нафтогаз” впервые за пять лет показал убытки.

—