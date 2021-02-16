 

Мнение: Жертва

16.02.2021, 12:36, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сегодня в Бабушкинском суде Москвы, по всей видимости, уже завершится процесс по уголовному делу, по которому Алексея Навального обвиняют в том, что он оклеветал ветерана. Хотя надо признать, что суд над Навальным де-факто превратился в суд Навального над российским правосудием.

Для меня уже очевидно, что ветеран в этой истории – жертва. Только не преступления Навального, а манипуляций тех негодяев, которые втянули деда в очень мутную историю.

Мне искренне жаль 94-летнего ветерана, которого сперва втянули в агитацию за принятие поправок в конституцию, по которым президент может оставаться президентом хоть до возраста этого самого ветерана-агитатора. Потом убедили, что Навальный его обидел. Потом втянули в судилище…

На снимке: Ветерана Игната Артеменко выставили в суде против Навального по видеосвязи. Кадр видео / РИА Новости

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Мнение: Ядерный межпланетный буксир, супер-пупер-ракета и китайский «Морской старт»

28.01 / СПбГЭУ начал проверку после заявления профессора о том, что «Холокоста не было»

25.09 / Эльман Пашаев: Ефремов был единственным, кто не просил его вытащить из тюрьмы

31.10 / Армандыч нерукотворный

06.08 / Медики дали рекомендации по подготовке к сезону простуд

09.11 / Слива не выживет без воды

26.10 / Мнение: Война в Карабахе. Видео. 23-25.10.2020

30.09 / Мнение: Как «Новичок» рождает цензуру

31.07 / Анна Седокова рассказала об угрозах и домогательствах богатых поклонников

29.07 / Мнение: Истории из теста №19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска