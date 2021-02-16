Мнение: Жертва

16.02.2021, 12:36, Разное

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Сегодня в Бабушкинском суде Москвы, по всей видимости, уже завершится процесс по уголовному делу, по которому Алексея Навального обвиняют в том, что он оклеветал ветерана. Хотя надо признать, что суд над Навальным де-факто превратился в суд Навального над российским правосудием.

Для меня уже очевидно, что ветеран в этой истории – жертва. Только не преступления Навального, а манипуляций тех негодяев, которые втянули деда в очень мутную историю.

Мне искренне жаль 94-летнего ветерана, которого сперва втянули в агитацию за принятие поправок в конституцию, по которым президент может оставаться президентом хоть до возраста этого самого ветерана-агитатора. Потом убедили, что Навальный его обидел. Потом втянули в судилище…

На снимке: Ветерана Игната Артеменко выставили в суде против Навального по видеосвязи. Кадр видео / РИА Новости