Сколько они зарабатывают? – Личное мнение

16.02.2021, 12:32, Разное

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С большим трудом отличаю Катю Шпицу от Саши Бортич, но последняя зарабатывает то ли 200, то ли 300 тысяч рублей за съёмочный день, по словам Никиты Сергеевича Бесогона.



Фото: Соцсети

«Роскошная, прекрасная Саша Бортич, уроженка Беларуси.

Зачем ты, Саша, заставляешь молодых людей идти на баррикады, в том числе детей? Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила, в которой ты за один съемочный день зарабатываешь 200 тысяч рублей?

Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил? Что тебе не хватает? Твоя ставка 300 тысяч рублей в съемочный день», — приводит слова режиссёра Peopletalk.

Никита Сергеевич на этом не успокоился и продолжил перечислять зарплаты других артистов.

Ну, например, даже мой бесталанный дружок Виторган, которого и за артиста-то не считала бывшая жена, тоже имеет 200 тысяч за день.

Антон Лапенко получает 200−250 тысяч рублей, Семён Трескунов — 120. Самая «нищая» — Мария Шалаева, которой платят по 150 тысяч за день перед камерой.



Фото: Соцсети

Помимо киношных гонораров, артисты служат в театрах, где уже государство платит им очень большие деньги. Телевидение, рекламные ролики, реклама в соцсетях — всё это значительно увеличивает и без того огромные суммы.

Заслуженно ли? Судите сами.

Играть артисты в основном не умеют. Изображают сами себя — сегодня никто даже не запаривается, выжимая из Смоктуновского Гамлета. Ты будешь мент, потому что у тебя такое лицо. Ты будешь проституткой в кадре, потому что приехала с Украины. Вот вам 200-300 тысяч за съёмочный день.

Сценарист пишет — вкладывает талант, знания, фантазию в своё дело. Режиссёры до седьмого пота гоняют по площадке бездарностей. Даже оператор — и тот работает! Все вкалывают, но получают только артисты.

Что я предлагаю? Это всё несправедливо. На артистов нужно ввести налог, согласно которому они станут платить 90% в бюджет.

Самозанятый платит 3%, ИП — 6. НДФЛ для всех — 13%, а для артистов — 90.

Согласны?

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