 

Худрук Малого театра Юрий Соломин госпитализирвоан с коронавирусом

16.02.2021, 12:30, Разное
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Художественного руководителя Малого театра, Народного артиста России Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказала директор театра Тамара Михайлова.

По словам Михайловой, в настоящее время Соломин остаётся в больнице. Однако женщина заверила, что болезнь у артиста протекает не в тяжелой форме. Она добавила, что вопрос о переносе постановки “Буратино” худрук решит лично, сообщает RT.

Юрию Соломину 85 лет. Он – выпускник ВТУ имени Щепкина, долгие годы являлся артистом Малого театра, а также играл в ряде знаменитых фильмов, таких как “Адъютант его превосходительства”, “Летучая мышь” и “Обыкновенное чудо”, передаёт “Общественная служба новостей”.



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