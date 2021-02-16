Семья ветерана Артеменко хочет извинений от Навального

16.02.2021, 12:30, Разное

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После судебного процесса состояние Артеменко нормальное, родственники не намерены требовать компенсации морального ущерба, но ждут извинений от блогера. Об этом сообщила дочь ветерана Елена.

“Самое главное – пусть извинится, ничего не надо больше. Мне кажется, всем бы этого хотелось”, – отметила она.

По ее словам, у отца было два приступа. Сейчас состояние ветерана “более-менее нормальное”, он находится дома, сообщает РИА Новости.

В июне прошлого года Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной, который снялся в ролике в поддержку поправок к Конституции. Участников съемок блогер назвал “позором страны” и “предателями”.

Московский городской суд 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный. Он проведет в колонии общего режима 2,8 года.

Блогер признан виновным в мошенничестве по делу “Ив Роше” и должен отмечаться в инспекции два раза в месяц. До августа 2020 года он шесть раз проигнорировал это требование, а с сентября не отмечался ни разу.