Мнение: О людях

16.02.2021, 12:22, Разное

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Что происходит сейчас в обществе, с нами, с нашим восприятием?

Зачем мы пытаемся возвысится над другими людьми?

Для чего? Что нас толкает на это?

Опыт говорит: Если все делать вместе и на равных – то эффект удесятеряется.

Бизнес говорит: Я буду делать все сам и заработаю деньги себе.

Религия говорит: Мы вместе любим бога, но другие религии не так.

Политики говорят: Мы объединяемся, в особенности против вот этого.

Так кого слушать?

Любой человек сможет жить один. Но вместе веселее, приятней, безопасней. Вместе нам есть с кем поделиться и радостью, и печалью, и хлебом насущным. Вместе мы становимся сильней в противодействии стихиям и жизненным проблемам.

Мне попался в ЖЖ пост одного врача. Человек, женщина, семья, дети, муж.

Она описывала состояние собственной болезни, обычной простуды. Ее саму удивило то, что она, врач со стажем, мать, которая самостоятельно лечит и людей сторонних, и свою семью, не смогла адекватно лечиться самостоятельно. У нее пропали силы что-то предпринимать, она просто лежала и болела. В посте этот умный человек рассказал о том, что обязательно нужно научить своих близких простому алгоритму, что нужно делать в первые дни, когда заболевает человек, взявший на себя обязанности “лекаря” в семье.

Люди социальны, мы нужны друг другу. Так почему же мы лупим палками ближних и дальних. Откуда столько войн. По статистике на планете происходит одновременно более 40 военных конфликтов. Это что, нормально? Но ни одна Гутта не упоминает об этом, всех популистов печалит вымирающий редкий вид зябликов. А как же умирающие люди? Почему к ним такое равнодушие?

Дети в Конго и Сомали. Об этом периодически всплывает информация. Но что делается для того, что бы дети перестали умирать тысячами из-за недостатка еды, воды и от рабского труда?

Ребенок идет работать на кобальтовый рудник в пять лет, что бы умереть в 30 от сопутствующих болезней. Он идет не за смертью, он хочет жить. Ему нужно пропитание. Но именно эта работа и убивает его.

Разве это нормально?

Что мы можем сделать?

По отдельности – ничего. Уже было достаточно людей, которые в одиночку или малыми группами поднимали проблемы голода и отсутствия воды в разных странах. Есть и те, кто прямо сейчас занимается достойным делом – помогает людям, попавшим в беду. Это правильно дело.

Но этого не достаточно, что бы глобально, коренным образом изменить ситуацию. Нам необходимо объединиться. И не просто объединиться, а объединиться с целью изменения общественного формата с потребительского на созидательный.

Уже сейчас стартует проект, который организован волонтерами. И к нему уже присоединились миллионы. Но этого мало. На нашей планете людей гораздо больше. И каждый – это личность, это человек, способный выбирать.

Проект называется “Созидательное общество”

Вот ссылка на присоединение:

https://allatraunites.com/ru

Вот те основы, которые декларируются в проекте. Ради интереса, попробуйте прочесть этот текст отстраненно. Хоть одна основа вызвала у вас негатив или отторжение? Напишите, если что не так.

https://allatraunites.com/ru/news/osnovy-i-etapy-postroeniya-sozidatelnogo-obshchestva

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