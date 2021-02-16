 

Кремль заверил в проведении Парада Победы в 2021 году

16.02.2021, 12:14, Новости дня
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Парад Победы в 2021 году точно состоится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он затруднился ответить, состоится ли праздник по традиции 9 мая.

«Я пока не знаю, – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, состоится ли в этом году парад Победы 9 мая. – Но то, что парад будет – это однозначно».

«Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому – парад будет, никаких сомнений нет», – добавил Песков.

24 июня на Красной площади в Москве прошел главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, более 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью с участием 75 летательных аппаратов.



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