Оливия Уайлд рассказала о своем бойфренде Гарри Стайлсе: “Каждый день поражал талантом”

16.02.2021, 12:08, Разное

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В начале января стало известно о новом звездном романе: актриса и режиссер Оливия Уайлд начала встречаться с экс-солистом One Direction, а ныне – сольным исполнителем и актером – Гарри Стайлсом. Искра между ними проскочила на съемках фильма Уайлд “Не волнуйся, солнышко”, где Стайлс сыграл одну из ролей, сменив на площадке Шайю ЛаБафа, уволенного за непристойное поведение. Недавно съемки картины завершились, в честь чего Оливия опубликовала оду участникам процесса. Среди них оказался и Стайлс, которого Уайлд поблагодарила объемным и нежным посланием.

Гарри Стайлс в Instagram Оливии УайлдМалоизвестный факт: большинство актеров-мужчин не хотят играть роли второго плана в фильмах, где снимаются женщины. Индустрия заставила их поверить в то, что это снижает их силу (то есть, финансовую ценность) для принятия этих ролей, что является одной из причин, по которым так трудно получить финансирование для фильмов, посвященных женским историям. Это не шутка, очень сложно найти актеров, которые позволят женщине быть в центре внимания. Но Гарри Стайлс, наш “Джек”, не только наслаждался возможностью позволить блестящей Флоренс Пью занять центральное место в роли нашей “Алисы”, но и наполнил каждую сцену тонким чувством человечности. Ему не обязательно было присоединяться к нашему представлению, но он прыгнул на борт со смирением и грацией, и каждый день поражал нас своим талантом и теплотой,- написала Оливия в Instagram напротив черно-белого снимка Гарри. Впервые в статусе пары Оливия и Гарри появились на свадьбе его агента, где артист представил ее как свою девушку. Недавно источник People сообщил о том, что отношения пары выходят на новый уровень, отметив, что их связь “кажется очень серьезной”, и что они “проводят все свое время вместе”. После того, как стало известно о романе пары, ряд СМИ сообщил, что 36-летняя Оливия разорвала помолвку с 45-летним Джейсоном Судейкисом именно из-за Гарри, но, как выяснили инсайдеры, 27-летний артист не стал поводом для этого расставания.

Гарри Стайлс и Оливия Уайлд на съемках “Не волнуйся, солнышко”