Мнение: Депутаты против газировки

16.02.2021, 12:04, Разное

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В Госдуме предложили начать борьбу со сладкой газировкой. Идея в том, чтобы ввести на неё акциз, чтобы она стала дороже. Тогда газировку будут меньше пить, выбирая вместо неё чай, воду или другие безопасные для здоровья напитки. Это мировая практика — с газировкой сейчас пытаются сражаться во всех странах. Цитирую:

https://lenta.ru/news/2021/02/13/akziz/

С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Похожая практика уже применяется в некоторых странах. Она нацелена на снижение потребления сладких напитков. Сухарев также предложил информировать россиян об опасности газированных напитков.

Эксперты уверены, что ввод акциза на сахаросодержащие напитки приведет к повышению цен на них. Также остается вопрос, включать ли в группу этих напитков соки, так как у них разное содержание сахара в составе. В стране растет количество больных сахарным диабетом. Если в 2015 году их насчитывалось порядка 4,4 миллиона, то на начало 2020 года число увеличилось до 5,1 миллиона.

Вопрос экспертов по сокам кажется мне нелепым. Разумеется, большую часть соков надо включать во вредный перечень, так как они представляют собой просто вываренную жижицу от фруктов, в которую «для вкуса» добавлено конское количество сахара. Целый стакан сахара легко помещается в литровую бутылку газировки или сока: иногда даже в полулитровую. То же самое относится и к так называемому «холодному чаю».

Есть нехитрое правило. Если вам предлагают «комбо» с напитком, — «возьмите гамбургер с колой и получите скидку», — напиток в комбо почти наверняка будет представлять собой жидкую форму сахара. Американцы имеют свой типичный внешний вид именно потому, что сахар в фастфуде добавляют в каждое блюдо — даже в булки для гамбургеров.

Навряд ли ограничения введут быстро. Продавцы газировки — огромные компании с мощным лоббистским ресурсом. Также наш народ пока что не понимает, что конкретно в газировке не так, думая, будто это обычный напиток, и будто любителям газировки нравится не содержащийся в ней сахар, а какой особенный «вкус». Вместе с тем на длинном периоде газировка обречена на страдания: с точки зрения медицины это аналог пива и табака, так что газировку в итоге запретят продавать детям, связывать со спортом и рекламировать на большинстве посещаемых площадок.

Лично я однако жду начала гонений на газировку с нетерпением, в том числе по эстетическим соображениям. Один из важных путей продаж газировки — склонение к сотрудничеству кафе и продуктовых магазинов. Как только открывается новая, например, пирожковая, в гости к владельцу немедленно приходят агенты продавцов газировки, чтобы сделать ему предложение, от которого сложно отказаться. Владелец бесплатно получает холодильник для напитков, вывески, пластиковую мебель, ещё какую-нибудь рекламную дрянь. Взамен он обязуется включить газировку в свой ассортимент, а также давать клиентам скидки на комбо-обеды — пирожки с колой, если речь идёт о пирожковой, или, скажем, суши с колой, если речь идёт о сушечной.

Вместо подведения итога превентивно отвечу поборникам экономической ереси, которые приходят практически в каждый пост, чтобы написать в комментариях свою мантру: «во всём виноват капитализм». При здоровом капитализме, до 1917 года, Россия была одной из самых малопьющих стран в Европе. Как изменились привычки советского народа после временного отказа от капитализма, вы знаете.