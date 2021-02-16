«Когда запугивают трусы, это всегда смешно»

16.02.2021, 12:02, Разное

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Артемий Троицкий попал в очередной «черный список».

ОТ РЕДАКЦИИЧерные списки истории. Как начальство роет себе яму, а талантам — ходы к поклонникам

Такая старая стыдная история: черные списки, про которые заговорили сразу после событий 23 января. У кого б ни учились их составители — испанских ревнителей веры или советских знатоков языкознания, — глупость затеи давно подтвердила история. Все, кто составляли такого рода столбики или колонки, все, кто старательно подносил новые имена и поленья, потерпели поражение. Империи пали, палачей развеяли, государства, опирающиеся на страх, прокляты и забыты.

Так зачем опять?

Ради мелочной готовности отнять деньги — на кино, спектакль, музей, проект? Столпы государства, они же слуги народа, все еще держатся простой логики: за бюджетные деньги надо расхваливать бюджетодателя. Если мы вам даем, так и вы нам давайте? Что-то в этом есть непоправимо отсталое, феодальное. Обреченное, то есть. И мрачно мелочное.

Мы можем лишь догадываться, кто такой нервный, что кинулся давить негласными приказами: вырезать Бортич из продукта ТНТ, страницу Шмыковой с сайта ЦИМа, тому не давать, этому, «вот эти люди порочат родину на американские деньги» — под ликующие вопли помойных спецтелеграмканалов. Раньше списки рассылались по первым отделам советских контор, сейчас висят в облаках. Электронных.

Родина у нас одна. Не стоит нам объяснять, что она равна государству. Не поверим.

И бояться не надо. Самое время вспомнить, чего держалась русская проза, когда пошла в лагеря: не верь, не бойся, не проси. И перефразировать Льва Толстого: нас пугают, а нам не страшно.

Отдел культуры

Артемий Троицкиймузыкальный критик, автор «Новой»

— Обнаружив свое имя в очередном черном списке (фрагмент допроса Любови Соболь, опубликованный в соцсетях, в котором следователь интересовался ее возможным знакомством с Артемием Троицким. — Ред.) светлых личностей, я был тронут и польщен. Потому что невольно затесался в один ряд с героями сопротивления и потому что, как мне кажется, я там явно самый возрастной фигурант. Приятно на седьмом десятке оказаться в компании с молодыми активистами и литераторами — а уж об актрисах я и не говорю.

Страха я не испытал: отчасти оттого, что не живу в РФ; отчасти — потому что до меня, беспечного, это чувство вообще нечасто доходит. Легкое беспокойство по поводу того, что, возможно, не добраться мне теперь до родных берегов.

Когда запугивают трусы, это всегда смешно. Как когда пытаются переспорить идиоты. Не стоит на это вестись — тем более когда убежден в своей правоте и рядом с тобой теплый коллектив прекрасных друзей и единомышленников.

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